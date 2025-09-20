Fiesta Regional del Choripán 2025 en Ranchos: fecha, lugar y artistas confirmados

La gastronomía popular suele reunir a familias y turistas en celebraciones que combinan música, tradición y buena comida. En este 2025, una de las propuestas más esperadas en la provincia de Buenos Aires será la Fiesta Regional del Choripán, un encuentro que año tras año atrae a miles de visitantes.

Fecha y lugar del evento

La sexta edición de la Fiesta Regional del Choripán se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, en el Partido de General Paz. La entrada será libre y gratuita, con opciones de gastronomía, feria de artesanos y espectáculos en vivo.

Actividades y propuestas para el público

El evento es organizado por el Ballet Folklórico General Paz y contará con:

  • Degustación de choripanes locales preparados por diferentes parrilleros.
  • Feria de artesanos y puestos de emprendedores.
  • Cantina y stands de reventa con precios accesibles.
  • Un gran escenario musical con artistas regionales y la participación especial de Leandro “Lele” Lovato.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de un entorno natural único, ya que la celebración se desarrolla a orillas de la laguna, un espacio ideal para compartir en familia.

Cómo llegar a Ranchos para la fiesta

Para quienes planeen asistir, hay varias alternativas de transporte disponibles:

  • En auto: desde CABA son aproximadamente 110 km (1h40 – 2h). El recorrido más utilizado es por la Autopista Buenos Aires–La Plata, luego la Ruta Provincial 36 hacia Brandsen, y finalmente la Ruta 29 hasta Ranchos.
  • En colectivo: empresas como Cóndor Estrella, Platabus y Costera Criolla parten desde Terminal Dellepiane o La Plata. El viaje dura alrededor de 2h30.
  • Combinado: tren desde Constitución a La Plata o Brandsen, y desde allí un micro o combi local hasta Ranchos.

El predio contará con estacionamiento pago con tarifas accesibles para quienes lleguen en vehículo propio.

