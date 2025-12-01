Feriados de diciembre 2025: Cómo será el último fin de semana largo del año

Diciembre llega con expectativas para distintos sectores del país y también para quienes están planificando sus descansos antes de cerrar el año. Con el último tramo del calendario por delante, muchas personas empiezan a consultar cuáles serán los próximos feriados y cómo quedará armado el fin de semana largo que impacta de lleno en el turismo.

Cuáles son los feriados de diciembre según el calendario oficial

El calendario del gobierno nacional confirma que diciembre tendrá dos feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambas fechas se mantienen sin modificaciones y forman parte del cronograma oficial publicado por el Ministerio del Interior, donde también se detalla la diferencia entre feriados inamovibles, trasladables, días no laborables y feriados turísticos.

Cómo queda conformado el último fin de semana largo del 2025

El último fin de semana largo del año estará marcado por el feriado del Día de la Virgen. Debido a que el 8 de diciembre cae lunes, la estructura quedará así:

Sábado 6

Domingo 7

Lunes 8 (feriado inamovible)

Esto conforma tres días consecutivos de descanso, una noticia relevante sobre todo para el sector turístico, que suele aprovechar estas fechas para impulsar viajes cortos y escapadas dentro de Argentina.

Qué dice la normativa sobre feriados trasladables y no laborables

La Ley 27.399 establece distintos criterios para determinar si un feriado puede trasladarse y hacia qué día. El esquema vigente es el siguiente:

Los feriados que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior.

se trasladan al lunes anterior. Los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

se trasladan al lunes siguiente. Los que coinciden con sábado o domingo podrán moverse al lunes posterior o al viernes anterior, según lo disponga la Autoridad de Aplicación.

El Decreto 614/2025 complementa este marco detallando las reglas aplicables a los feriados que caen en fin de semana.

Los feriados que quedan en el calendario 2025

El tramo final del año incluye únicamente las siguientes fechas:

De este modo, el fin de semana del 6 al 8 de diciembre será la última oportunidad de 2025 para disfrutar de un descanso extendido antes del cierre del año.