Confirman que el 9 de noviembre será feriado por la visita del papa león xiv

El Gobierno Nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre de 2026 será feriado en todo el país, con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La decisión fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la que participaron autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de las jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.

De esta manera, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, una medida destinada a facilitar la participación de los fieles y ordenar la extraordinaria movilización de personas que se espera durante una de las jornadas centrales de la visita de León XIV.

Precisamente ese lunes, el Pontífice tendrá una intensa agenda. Por la mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y posteriormente, a las 11:30 horas, presidirá una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá diferentes encuentros institucionales y religiosos.

La presencia de León XIV en territorio argentino se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El domingo 8 llegará a Buenos Aires y mantendrá, entre otras actividades, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 se trasladará hasta Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de abandonar el país rumbo a Perú.