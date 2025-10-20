Feriado largo de noviembre: el Gobierno confirmó un nuevo fin de semana de cuatro días

El calendario oficial de feriados para 2025 sumó una modificación que beneficiará a millones de trabajadores y turistas. Con el objetivo de fomentar el descanso, el turismo interno y la reactivación económica de las regiones, el Gobierno nacional dispuso un nuevo fin de semana largo de cuatro días. Este, se transformará en uno de los últimos del año antes de las fiestas.

Día de la Soberanía Nacional: cómo quedará el feriado de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, será trasladado este año al lunes 24. Según lo establecido por la Ley 27.399, que permite mover los feriados nacionales que caen en jueves o viernes.

Además, el viernes 21 de noviembre fue decretado como feriado puente turístico, generando un descanso extendido desde el viernes hasta el lunes inclusive. De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro jornadas, ideal para viajar o tomarse una pausa antes del cierre del año laboral.

Cómo funcionará el feriado y quiénes deben cobrar el doble

El esquema establecido diferencia entre los días no laborables y los feriados nacionales obligatorios:

Viernes 21 de noviembre: considerado día no laborable, queda a criterio de cada empleador otorgar el descanso o mantener la jornada habitual.

considerado día no laborable, queda a criterio de cada empleador otorgar el descanso o mantener la jornada habitual. Lunes 24 de noviembre: será feriado nacional obligatorio. Quienes trabajen ese día deberán cobrar el doble según lo establece la legislación vigente.

Este tipo de medidas busca impulsar el turismo interno y beneficiar a las economías regionales, aprovechando los fines de semana largos previos a la temporada de verano.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, resistieron la invasión de las fuerzas anglo-francesas.

Este hecho histórico se considera un símbolo de defensa de la independencia nacional y de los intereses soberanos del país, por lo que la fecha se mantiene como una de las conmemoraciones patrias más significativas del calendario argentino.

Próximos feriados y fines de semana largos de 2025

Con la incorporación del fin de semana largo de noviembre, el calendario 2025 todavía incluye dos descansos extendidos antes del cierre del año:

Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre .

del . Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Además, el último feriado inamovible del año será el 25 de diciembre (Navidad). En total, Argentina cerrará 2025 con 14 feriados nacionales y varios fines de semana largos que ayudaron a dinamizar el turismo y el consumo en todo el país.