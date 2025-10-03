Familia Militar: el nuevo programa del Gobierno con descuentos para más de un millón de beneficiarios

El Gobierno nacional dio a conocer una nueva iniciativa destinada a ampliar el acceso a descuentos y beneficios para quienes integran el sistema de Defensa y sus familias. La propuesta busca unificar y ordenar los convenios que antes eran gestionados de manera separada por cada una de las Fuerzas Armadas, y ahora estarán bajo un mismo esquema federal con alcance a todo el país.

En qué consiste el programa Familia Militar

El plan “Familia Militar” contempla rebajas y promociones en rubros clave como alimentos, indumentaria, turismo, salud, educación, tecnología y entretenimiento. Según se informó, ya son más de 200 las empresas que participan y el objetivo es superar el millar en los próximos meses.

Los beneficios alcanzan a más de 1.100.000 personas, incluyendo:

Militares en actividad, retirados y reservistas

Personal civil de las Fuerzas Armadas y organismos descentralizados

Docentes y alumnos de institutos de formación militar

Afiliados y familias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)

Veteranos de Malvinas y familiares directos de los caídos

Beneficios en alimentos, indumentaria y hogar

En el rubro de consumo básico se incorporarán descuentos en grandes cadenas de supermercados, mayoristas, minoristas y comercios de cercanía.

En indumentaria y artículos para el hogar se prevén promociones en:

Ropa, calzado y librerías

Equipamiento tecnológico

Artículos de uso cotidiano con precios mayoristas o rebajas fijas sobre lista

Descuentos en transporte y turismo

El programa incluye tarifas bonificadas en transporte terrestre, fluvial y aéreo, extensibles al grupo familiar. También se establecerán convenios con:

Hoteles

Agencias de viaje

Complejos vacacionales militares

Salud, bienestar y educación

En materia sanitaria, se impulsan acuerdos con farmacias, ópticas y prestadores privados para rebajas en medicamentos, anteojos e insumos no cubiertos. También habrá beneficios en gimnasios y actividades deportivas.

En educación, se proyectan convenios con universidades, institutos de formación y centros de idiomas, con descuentos en matrículas y aranceles.

Tecnología, bancos y seguros

La iniciativa prevé descuentos en telefonía celular, internet, software y equipos electrónicos. Además, se sumarán beneficios en:

Seguros automotores

Bancos (cuentas sin cargo, tarjetas con promociones)

Servicios financieros y de asistencia

Entretenimiento y recreación

Los beneficiarios podrán acceder a entradas con rebajas para espectáculos, cines, museos y eventos deportivos. También se prevé acceso facilitado a:

Colonias de vacaciones

Promociones en automotrices

Turismo aventura

Clubes y asociaciones profesionales

Cómo será la implementación

El sistema será escalonado: primero se aplicará a quienes ya integran el padrón de IOSFA y luego se sumarán los demás colectivos. La validación se hará de manera digital, sin que los comercios accedan a las bases de datos de los uniformados, lo que garantiza seguridad y protección de la identidad.

La coordinación del programa está a cargo del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) dentro del Ministerio de Defensa, y se ejecuta sin erogación presupuestaria del Estado, basado en convenios con empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles.