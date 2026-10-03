Expotan en tandil: qué podés hacer este fin de semana y cómo organizar la visita

Expotan vuelve a reunir al campo, la industria y las familias en Tandil. La edición 54 se desarrolla del 2 al 4 de octubre en la Sociedad Rural y todavía quedan dos jornadas para recorrer la muestra, elegir una charla o terminar el día con música.

Para quienes planean ir el sábado 3 o el domingo 4, la principal recomendación es organizar el recorrido antes de salir. La feria tiene sectores y actividades diferentes: una visita centrada en maquinaria puede requerir otros tiempos que una salida para comer y escuchar un espectáculo.

La agenda bonaerense también incluye el Motoasado de General Madariaga. Si estás comparando alternativas para este fin de semana, conviene revisar las fechas y las condiciones de cada encuentro por separado.

Qué vas a encontrar en la exposición

Según la presentación oficial de Expotan, la muestra reúne más de 400 expositores en un predio de 14 hectáreas. La propuesta incluye agricultura, ganadería, lechería, ovinos y espacios vinculados con tecnología y negocios.

Ese tamaño permite armar recorridos distintos. Si vas con chicos, puede resultar más cómodo elegir dos o tres sectores y reservar una pausa para comer. Quienes buscan contactos comerciales pueden preparar una lista de stands, preguntas y productos para comparar.

Antes de trasladarte, revisá el mapa y el acceso a la compra de entradas desde la web oficial. El costo final, la disponibilidad y las condiciones deben consultarse allí: no conviene presupuestar la salida sobre un precio de una edición anterior.

Charlas del sábado para elegir según tus intereses

La grilla publicada por la organización permite combinar el paseo con una actividad puntual. En el Auditorio 1 del sábado aparecen estas opciones:

12 a 13: “El algoritmo de tu vida”, con Christian Nobile.

“El algoritmo de tu vida”, con Christian Nobile. 14 a 14:45: “Los primeros pasos de un emprendedor: del fracaso a la oportunidad”, con Pablo Zimmerman.

“Los primeros pasos de un emprendedor: del fracaso a la oportunidad”, con Pablo Zimmerman. 15 a 16: “Tandil se proyecta: Startups y empresas que crean, innovan y escalan”, del Cluster Tecnológico.

Elegir una charla como referencia ayuda a ordenar el resto del paseo. Por ejemplo, si te interesa emprender, podés dejar la recorrida general para antes del encuentro y volver después a los expositores que despertaron preguntas.

Llevá anotadas esas consultas en el celular. Preguntar por condiciones de venta, servicios o formas de contacto suele ser más útil que acumular folletos sin identificar qué ofrece cada empresa. También podés reservar unos minutos al final para ordenar lo que encontraste.

Música y gastronomía para cerrar el recorrido

La programación distribuye actividades entre distintos patios. En Segundo Sombra, el sábado figuran Indicasite a las 19, Luca’s Cumbia a las 20 y La Nueva Luna a las 22. El domingo, el mismo espacio anuncia Mamelooks a las 18, ADN Rock a las 19, Juliana Anechini a las 20 y cierre con sorteo a las 21.

La oferta gastronómica puede servir como pausa entre sectores, pero conviene diferenciar el horario de una actuación del tiempo que necesitás para comer y trasladarte. Si el grupo quiere ver un show específico, acuerden un punto de encuentro y lleguen con margen.

En una salida familiar, una foto del mapa puede facilitar la orientación. Elegí un lugar reconocible para reunirse si alguien se queda mirando un stand. Cargar el teléfono antes de salir y guardar la información de la entrada también evita depender de la conexión del momento.

Cómo preparar una visita cómoda

Revisá el pronóstico actualizado para Tandil antes de decidir la ropa. El calzado cómodo y una capa adicional permiten adaptar el paseo a una jornada que puede extenderse hasta la noche. No hace falta recorrer todo para aprovechar la feria: importa seleccionar lo que le interesa a tu grupo.

Calculá el presupuesto sumando entradas, traslado y consumos. Si compartís el viaje, definí quién conduce de regreso y a qué hora quieren salir. Así podés elegir los espectáculos sin improvisar el regreso cuando ya terminó la actividad.

Ver también: Cuándo llega el fin de semana largo de octubre

El último control debe hacerse en la agenda oficial, tanto para horarios como para eventuales cambios. Esta exposición termina el domingo 4: el feriado del lunes 12 pertenece a otro fin de semana y no extiende la duración de Expotan.