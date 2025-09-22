Escándalo: funcionario municipal fue apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento

Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue apartado de sus funciones tras ser captado utilizando una ambulancia oficial para asistir a un hotel alojamiento con el fin de mantener relaciones. La situación generó un revuelo en la comunidad cuando las imágenes del vehículo en la entrada del establecimiento se volvieron virales en las redes sociales.

Detalles del incidente en Ceres

El episodio ocurrió en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Aún se desconocen los pormenores sobre cómo se reveló el uso indebido de la ambulancia. Sin embargo, se confirmó que el conductor, vinculando al municipio santiagueño, utilizó el vehículo oficial para fines personales, lo cual desató un amplio repudio entre los vecinos.

Reacciones de la Comisión Municipal

Ante la repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial. En el documento, se informó que se han iniciado las actuaciones pertinentes para esclarecer la situación del trabajador. “El personal en cuestión se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto”, se detalla en el texto emitido recientemente.

Compromiso con la comunidad y continuidad de servicios

La Municipalidad también hizo hincapié en la necesidad de tranquilizar a la comunidad, asegurando que “los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad”. Además, reafirmaron su compromiso de administrar de manera transparente y eficiente los recursos de todos los vecinos de Colonia. El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal Carina Genta y el secretario de Gobierno René Meshler.