Escándalo: funcionario municipal fue apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento

Andrea Fernández
Escándalo en Ceres: funcionario apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento

Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue apartado de sus funciones tras ser captado utilizando una ambulancia oficial para asistir a un hotel alojamiento con el fin de mantener relaciones. La situación generó un revuelo en la comunidad cuando las imágenes del vehículo en la entrada del establecimiento se volvieron virales en las redes sociales.

Detalles del incidente en Ceres

El episodio ocurrió en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Aún se desconocen los pormenores sobre cómo se reveló el uso indebido de la ambulancia. Sin embargo, se confirmó que el conductor, vinculando al municipio santiagueño, utilizó el vehículo oficial para fines personales, lo cual desató un amplio repudio entre los vecinos.

¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Mirá también:

¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo

Reacciones de la Comisión Municipal

Ante la repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial. En el documento, se informó que se han iniciado las actuaciones pertinentes para esclarecer la situación del trabajador. “El personal en cuestión se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto”, se detalla en el texto emitido recientemente.

Compromiso con la comunidad y continuidad de servicios

La Municipalidad también hizo hincapié en la necesidad de tranquilizar a la comunidad, asegurando que “los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad”. Además, reafirmaron su compromiso de administrar de manera transparente y eficiente los recursos de todos los vecinos de Colonia. El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal Carina Genta y el secretario de Gobierno René Meshler.

Milei posterga su viaje a Estados Unidos y reúne a su mesa política en la Casa Rosada
Mirá también:

Milei posterga su viaje a Estados Unidos y reúne a su mesa política en la Casa Rosada
Compartir este artículo
feriados
¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Nacionales
primavera 2022 mas calidad
La primavera llegó con frío y sin sol. ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
micro costera criolla
Insólito: Se le salió una rueda a un micro e impactó contra un auto
Provincia
Dia agradable soleado primavera
Tras un fin de semana lluvioso, la primavera trae mejores condiciones para semana
Provincia
incendio gesell
Otro incendio trágico en Villa Gesell: Murieron un joven y su pequeño hijo de 5 años
Villa Gesell
La Costa brilló con la Feria de Educación: más de 1.300 estudiantes presentaron sus proyectos
La Costa brilló con la Feria de Educación: más de 1.300 estudiantes presentaron sus proyectos
La Costa
Trágico choque en la Ruta 5 dejó un muerto y un niño en estado crítico en 9 de Julio
Trágico choque en la Ruta 5 dejó un muerto y un niño en estado crítico
Provincia

Más leídas