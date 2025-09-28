En 48 horas detuvieron a los autores de un violento robo en Santa Teresita

Andrea Fernández
Detenidos en menos de 48 horas por violento robo en Santa Teresita que conmocionó a todos

Un violento robo en Santa Teresita que impactó a la comunidad local tuvo una rápida respuesta por parte de las autoridades: en menos de 48 horas fueron detenidos dos hombres tras varios allanamientos en Mar del Tuyú.

¿Cómo se desarrollaron los hechos delictivos?

El incidente se produjo cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de un vecino de 62 años y su esposa, a quienes redujeron. Durante el robo, sustrajeron dinero en efectivo y golpearon a la víctima, quien fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. La esposa sufrió un ataque de ansiedad como consecuencia del asalto.

Las claves de la investigación y detenciones

La investigación fue liderada por la UFI N°11 y la DDI Dolores, con el apoyo de la SubDDI La Costa. Un elemento crucial en la resolución del caso fueron las cámaras de seguridad municipales, que permitieron rastrear un Chevrolet Aveo negro utilizado por los asaltantes antes y después del hecho. Este seguimiento, sumado al monitoreo del Centro de Seguridad Municipal, facilitó la identificación de los sospechosos y sus domicilios.

  • Dos hombres fueron aprehendidos: G.M.G., de 35 años, y C.B., de 34 años.
  • Se secuestraron diferentes elementos: dinero en efectivo, celulares, guantes de látex, una réplica de pistola de 9 mm y el vehículo utilizado en el robo.

¿Cuáles son las implicancias jurídicas del caso?

Los detenidos se encuentran a disposición de la justicia bajo la carátula de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda”, a la espera de recibir un cupo carcelario. Desde la Subsecretaría de Seguridad destacaron que la eficacia del operativo se debió a “la articulación entre la Justicia, la Policía y el sistema de vigilancia municipal”, lo que permitió resolver diversos delitos en la región en los últimos meses.

