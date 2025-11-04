Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y cuánto cobran por mes en noviembre 2025 según categoría

El trabajo en casas particulares continúa siendo una de las principales fuentes de empleo en la Argentina. En un contexto de alta inflación y expectativas salariales, el sector mantiene estable su escala de remuneraciones desde septiembre, lo que impacta tanto en las trabajadoras como en los hogares empleadores.

Sueldos vigentes para personal de limpieza y tareas generales

Durante noviembre 2025, los salarios del personal de tareas generales —que incluye labores de limpieza, mantenimiento y orden— se mantienen sin cambios respecto a los valores fijados en septiembre, según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el organismo ARCA.

Los montos establecidos son los siguientes:

ModalidadPago por horaSalario mensual
Con retiro$3.052,99$386.076,46
Sin retiro$3.293,99$429.943,56

Estos valores corresponden al sueldo básico sin adicionales. En la práctica, muchos empleadores abonan entre $6.000 y $8.000 por hora, especialmente en grandes centros urbanos o zonas donde la demanda laboral es mayor.

Adicionales por antigüedad y zona desfavorable

A los montos básicos se les deben sumar los adicionales obligatorios establecidos por ley:

  • Antigüedad: se aplica un 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador. Este concepto se liquida de manera automática sobre el salario mensual o por hora.
  • Zona desfavorable: implica un 30% extra sobre el sueldo mínimo para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones (Buenos Aires).

Estas sumas buscan compensar las diferencias de costo de vida y garantizar un ingreso más equitativo en regiones alejadas del país.

Aportes, derechos y formalización del empleo

Las remuneraciones informadas incluyen los descuentos y aportes obligatorios a la seguridad social, que permiten a las trabajadoras acceder a:

  • Cobertura médica.
  • Aportes jubilatorios.
  • Seguro por accidentes de trabajo.
  • Licencias y vacaciones pagas.

El cumplimiento de estos aportes es responsabilidad del empleador, quien debe registrar a la trabajadora y realizar los pagos correspondientes para evitar sanciones. El régimen apunta a formalizar la actividad y proteger los derechos laborales de un sector históricamente vulnerable.

Escala salarial por categoría en noviembre 2025

Además del personal de tareas generales, la escala oficial contempla otras categorías con montos diferenciados:

CategoríaCon retiroSin retiro
Supervisor/a$3.448,46 por hora / $433.932,78 mensual$3.782,72 por hora / $483.589,41 mensual
Tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)$3.254,78 por hora / $398.453,12 mensual$3.567,66 por hora / $443.583,50 mensual
Caseros$3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual
Asistencia y cuidado de personas$3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual$3.418,85 por hora / $429.943,56 mensual
Tareas generales (limpieza)$3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual$3.293,99 por hora / $429.943,56 mensual

Estos valores seguirán vigentes hasta que se acuerden nuevas paritarias entre sindicatos, empleadores y el Estado, proceso que definirá el próximo ajuste del sector.

Mientras tanto, tanto trabajadoras como familias empleadoras permanecen a la espera de una actualización salarial que acompañe el aumento general de precios y preserve el poder adquisitivo.

