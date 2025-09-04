banner ad

Empleadas domésticas cobrarán aumento y bono en septiembre 2025

Ana Salgueiro
Los sueldos de empleadas domésticas permanecen sin cambios en junio de 2025

En septiembre de 2025, las empleadas domésticas en Argentina recibirán un aumento salarial, además de un bono extraordinario, que impactará directamente en sus ingresos mensuales. Este ajuste responde a las negociaciones llevadas a cabo por el gremio Upacp y afecta a diversas categorías laborales dentro del sector.

Salarios por categoría: lo que se paga en septiembre

Los salarios de las empleadas domésticas dependen de la categoría laboral y las condiciones de trabajo establecidas. A continuación, se detallan los salarios por categoría:

Primera categoría: supervisores

Con retiro:

  • Hora: $3.683,29
  • Mensual: $459.471,73

Sin retiro:

  • Hora: $4.034,05
  • Mensual: $511.800,22

Segunda categoría: personal para tareas específicas

Con retiro:

  • Hora: $3.487
  • Mensual: $426.875,19

Sin retiro:

  • Hora: $3.822,91
  • Mensual: $475.184,55

Otras categorías

Tercera categoría: caseros

  • Hora: $3.293,99
  • Mensual: $416.485,63

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: Hora: $3.293,99 y Mensual: $416.485,63
  • Sin retiro: Hora: $3.683,21 y Mensual: $464.129,59

Quinta categoría: tareas generales

  • Con retiro: Hora: $3.052 y Mensual: $374.541,36
  • Sin retiro: Hora: $3.293,99 y Mensual: $416.485,63

Detalles sobre el bono adicional para septiembre

Además de los aumentos salariales, se implementará un bono adicional que será abonado por única vez por los empleadores. La distribución del bono es la siguiente:

  • 0 a 12 horas semanales: $4.000
  • 12 a 16 horas semanales: $6.000
  • Más de 16 horas semanales (y personal sin retiro): $9.500

Este bono es parte de un convenio colectivo que también prevé un adicional por zona desfavorable del 30% sobre los salarios mínimos establecidos para las diferentes categorías cuando los empleados se encuentren en zonas como La Pampa, Río Negro o Tierra del Fuego, entre otras.

