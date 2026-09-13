El verdadero trasfondo tras la caída histórica en las evaluaciones PISA: ausentismo y empleo precoz

Si te preguntás qué hay detrás del deterioro educativo en el nivel secundario, los datos del último examen internacional revelan que los puntajes son solo la punta del iceberg.

Las pruebas PISA 2025 marcaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, registradas con bajas de 11, 12 y 13 puntos frente a 2022, firmando el peor desempeño en Matemática de las últimas dos décadas.

A continuación, repasamos las cifras sobre ausentismo, empleo precoz y las brechas presupuestarias que condicionan a los estudiantes.

Ausentismo y trabajo adolescente: la dura realidad a los 15 años

El estudio evidencia que el problema sobrepasa lo estrictamente académico y se vincula de forma directa con la vulnerabilidad social.

Trabajo remunerado: El 27,6% de los adolescentes de 15 años afirmó haber realizado un trabajo remunerado en las semanas previas al examen, proporción que escaló al 33,9% en el sector socioeconómico más bajo.

El afirmó haber realizado un trabajo remunerado en las semanas previas al examen, proporción que escaló al en el sector socioeconómico más bajo. Faltas frecuentes: El 27,8% de los alumnos faltó al menos un día completo en las dos semanas anteriores al test. La cifra trepó al 33,8% en los sectores de menores ingresos y afectó al 19,2% del segmento más alto.

El faltó al menos un día completo en las dos semanas anteriores al test. La cifra trepó al en los sectores de menores ingresos y afectó al del segmento más alto. Impacto directo: Faltar con frecuencia resta entre 30 y 38 puntos en el rendimiento de las distintas materias evaluadas.

Repitencia y la fractura en el paso a la secundaria

La trayectoria escolar sufre una fuerte distorsión a medida que los estudiantes avanzan en el sistema educativo.

Mientras que el 17,7% de los evaluados ya había repetido al menos una vez durante la primaria o la secundaria (alcanzando el 28,7% en los sectores más vulnerables), las estadísticas muestran un quiebre en el nivel medio.

La repitencia pasa de un 1,9% en primaria a un 6% en secundaria, mientras que el abandono interanual salta del 0,6% al 6,9%. El momento más crítico se ubica en 9° año (tercer año), donde la repitencia hace un pico del 8,3%.

Desigualdad presupuestaria y financiamiento por alumno en 2026

El costo por estudiante y la inversión provincial exhiben disparidades territoriales marcadas sobre la matrícula de 10,2 millones de alumnos registrados en 2025.

Durante 2026, el gasto educativo promedio fue de $4 millones por alumno. No obstante, la brecha de recursos resulta significativa según el territorio:

Neuquén: Destinó $13,7 millones por cada estudiante.

Destinó por cada estudiante. Tucumán: Registró la inversión más baja, con $2,5 millones por alumno.

Inserción laboral y el desafío de sostener la escolarización

El panorama educativo anticipa complejidades posteriores en la transición de la juventud hacia el mercado de trabajo.

De acuerdo con datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, existen cerca de un millón de jóvenes de hasta 29 años que no estudian ni trabajan en el país.

El objetivo central del sistema apunta a consolidar un puente entre la escuela y el empleo, evitando que la baja de rendimiento derive en un abandono prematuro del sistema escolar.