El Gobierno convoca a sesiones extraordinarias para debatir reformas en diciembre

El Gobierno argentino anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación desde el 10 al 31 de diciembre. Esta decisión busca avanzar en proyectos clave como la reforma laboral, tributaria y penal, con el objetivo de consolidar la agenda legislativa tras el reciente triunfo en las elecciones.

Agenda Legislativa: Reformas Prometidas y Presupuesto 2026

Entre los puntos principales que se discutirán en estas sesiones se encuentra el tratamiento del Presupuesto 2026. El oficialismo busca llevar este proyecto al recinto con el nuevo cuerpo legislativo, marcando un giro respecto a las prórrogas presupuestarias de años anteriores. Desde la Casa Rosada, se espera que este presupuesto proporcione una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, un requerimiento destacado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos, y diversas expresiones de la oposición.

Incremento en el Poder Legislativo del Oficialismo

A partir de diciembre, se prevé un aumento significativo en la cantidad de bancas del oficialismo. Con el apoyo de aliados, el entorno del presidente Martín Menem estima contar con más de 100 bancas propias. En el Senado, se espera que el bloque oficialista cuente con 18 legisladores violetas, lo que podría facilitar la búsqueda de acuerdos con bloques minoritarios para avanzar en la agenda legislativa.

Expectativas y Contexto Político

Este llamado a sesiones extraordinarias refleja la estrategia del Gobierno para abordar reformas necesarias y responder a las demandas de diferentes sectores políticos y económicos. La capacidad de avanzar con estos proyectos dependerá en gran medida de la colaboración entre las diferentes fuerzas legislativas, en un contexto donde los desafíos económicos son prioridad.