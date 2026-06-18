El beneficio más esperado: el truco clave para comprar el regalo del día del padre a mitad de precio

Encontrar el obsequio perfecto para papá sin desequilibrar las finanzas del mes se convirtió en el objetivo principal de miles de consumidores de cara al fin de semana.

Si sos usuario de la banca pública, se confirmó el retorno de un beneficio de alto impacto que permite recuperar un porcentaje importante de lo gastado de forma inmediata.

Topes de reintegro y el porcentaje exacto de ahorro

Los clientes que utilicen los medios de pago virtuales accederán a un 30% de descuento directo en los locales adheridos que participan de la campaña.

Para esta edición especial, las autoridades financieras fijaron un tope de reintegro de $15.000 por transacción, lo que permite acumular ahorros si se realizan compras en diferentes comercios.

Las fechas clave del beneficio: cuándo se puede usar

La promoción estará activa de manera excepcional durante dos jornadas consecutivas, abarcando los días viernes 19 y sábado 20 de junio.

Las compras realizadas fuera de esta ventana temporal no ingresarán en el programa de devoluciones, por lo que se recomienda planificar las operaciones dentro de este plazo estricto.

Cuotas sin interés: el beneficio para ganarle a la inflación

Más allá del ahorro por la devolución del dinero, la financiación se presenta como la herramienta clave para adquirir productos tecnológicos o de indumentaria.

El banco habilitó la opción de pagar el saldo total en hasta 4 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Esta ventaja es totalmente acumulable con el descuento del 30%, lo que permite licuar el costo de los productos elegidos a lo largo de los próximos meses.

Medios de pago habilitados y rubros incluidos

Para que el beneficio se aplique de manera correcta en el punto de venta, se deben cumplir las condiciones de cobro estipuladas por la plataforma digital.