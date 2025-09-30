El Banco Santander cierra su sucursal de San Miguel del Monte

El Banco Santander anunció que su sucursal en San Miguel del Monte cerrará sus puertas el 7 de noviembre de 2025, generando sorpresa e incertidumbre entre los vecinos que durante años la utilizaron como principal punto de atención para trámites y consultas.

Según la información enviada a los clientes, la sucursal de Monte dejará de funcionar el 7 de noviembre de 2025. A partir del 10 de noviembre, el nuevo lugar de atención presencial será la sucursal de la localidad de Brandsen, ubicada a varios kilómetros de distancia.

Desde la entidad bancaria aclararon que:

Los datos de las cuentas y las claves no cambiarán.

El Token de seguridad seguirá activo.

No será necesario realizar gestiones adicionales para mantener el acceso a servicios digitales.

Sin embargo, hasta el momento no hubo un comunicado oficial sobre el retiro definitivo del banco en Monte.

Según fuentes extraoficiales, este tipo de cierres se estarían repitiendo en varias sucursales del país, en el marco de recortes de personal y reestructuración interna de la entidad.