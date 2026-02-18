Dramático accidente en Villa Gesell: una joven mujer en estado crítico tras el vuelco de un UTV

Francisco Díaz
portada accidente gesell

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, sufrió un grave accidente el último domingo mientras se encontraba en la ciudad de Villa Gesell por cuestiones laborales y permanece internada en estado crítico. Sus familiares y allegados pidieron oraciones por su recuperación mientras continúa internada en un hospital de la ciudad de Mar del Plata.

El siniestro ocurrió en un sector frecuentado por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un vehículo UTV que, por causas que aún son materia de investigación, volcó sin intervención de terceros.

Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión
Mirá también:

Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión

De acuerdo a lo informado , el rodado “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”. Como consecuencia del impacto, Florencia salió despedida y el vehículo terminó cayendo sobre ella. Testigos señalaron que el UTV era conducido por un hombre y que la joven “se llevó la peor parte del accidente”.

Tras el hecho, fue trasladada de urgencia al Hospital de Villa Gesell con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivada a la Clínica Pueyrredón, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Fuentes médicas informaron que la paciente presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, además de una lesión raquídea en D12 por compresión con estrechamiento del canal medular.

Florencia es oriunda de Olivos, aunque por su actividad laboral es muy conocida en La Plata. Actualmente continúa internada en Mar del Plata, mientras su entorno mantiene una cadena de oración y espera una evolución favorable.

Alerta sanitaria en Provincia de Buenos Aires: el mapa actualizado de lagunas y ríos invadidos por cianobacterias
Mirá también:

Alerta sanitaria en Provincia de Buenos Aires: el mapa actualizado de lagunas y ríos invadidos por cianobacterias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
progresar inicio clases 2026 provincia
Ayuda Escolar y Progresar 2026: Cómo asegurar el cobro antes del inicio de clases en Provincia
Provincia
Vtv provincia pba 2026
VTV 2026: El detalle administrativo y técnico que está dejando a miles de conductores sin la oblea en Provincia
Provincia
Vuelta a clases descuentos provincia
Vuelta al cole 2026: Confirmaron los días clave para comprar útiles con 40% de descuento y cuotas sin interés en Provincia
Provincia
docentes paro pba 2026
Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: peligra el inicio de clases y todo lo que tenés que saber antes del 2 de marzo
Provincia
YouTube caido
¿Qué pasó con YouTube? La falla que afecta a todos los dispositivos y genera caos en redes
Sociedad
Reforma laboral articulo 44
Artículo 44 de la reforma laboral: Cambios clave en la retención de aportes y eliminación de multas
Nacionales Sociedad
potenciar trabajo plan empleo novedades
Ex Potenciar Trabajo en marzo 2026: Nuevos requisitos urgentes, fin del plan y llegada de los Vouchers Educativos
Anses Sociedad

Más leídas