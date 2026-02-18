Dramático accidente en Villa Gesell: una joven mujer en estado crítico tras el vuelco de un UTV

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, sufrió un grave accidente el último domingo mientras se encontraba en la ciudad de Villa Gesell por cuestiones laborales y permanece internada en estado crítico. Sus familiares y allegados pidieron oraciones por su recuperación mientras continúa internada en un hospital de la ciudad de Mar del Plata.

El siniestro ocurrió en un sector frecuentado por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un vehículo UTV que, por causas que aún son materia de investigación, volcó sin intervención de terceros.

De acuerdo a lo informado , el rodado “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”. Como consecuencia del impacto, Florencia salió despedida y el vehículo terminó cayendo sobre ella. Testigos señalaron que el UTV era conducido por un hombre y que la joven “se llevó la peor parte del accidente”.

Tras el hecho, fue trasladada de urgencia al Hospital de Villa Gesell con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivada a la Clínica Pueyrredón, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Fuentes médicas informaron que la paciente presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, además de una lesión raquídea en D12 por compresión con estrechamiento del canal medular.

Florencia es oriunda de Olivos, aunque por su actividad laboral es muy conocida en La Plata. Actualmente continúa internada en Mar del Plata, mientras su entorno mantiene una cadena de oración y espera una evolución favorable.