Días no laborables de marzo 2026: cómo queda el calendario oficial y el próximo finde largo

Marzo de 2026 se posiciona como un mes clave para el descanso y el turismo en Argentina, gracias a la confirmación de un fin de semana extralargo de cuatro días. Tras el reciente paso de los feriados de Carnaval, la expectativa se traslada ahora a la segunda quincena del mes, donde se combinan fechas de reflexión histórica con beneficios para el sector turístico.

Según el cronograma oficial del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, este mes contará con un feriado nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos estratégicamente ubicado para fomentar el movimiento interno.

Calendario oficial de marzo 2026 en Argentina

La estructura de los descansos de este mes está diseñada bajo la Ley 27.399, que permite al Poder Ejecutivo fijar días no laborables o feriados puente para promover la actividad económica en destinos nacionales. En 2026, la configuración beneficia directamente a quienes buscan una escapada antes del inicio formal de la temporada de otoño.

Los días clave que debés agendar son:

Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos (puente).

Día no laborable con fines turísticos (puente). Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Feriado nacional inamovible).

Este esquema genera un período de descanso de cuatro días consecutivos, comenzando el sábado 21 de marzo y extendiéndose hasta el martes 24 inclusive.

Diferencias legales: ¿es feriado o día no laborable?

Es fundamental entender la distinción jurídica entre ambos conceptos, ya que impacta directamente en la liquidación del sueldo y en la obligación de asistir al puesto de trabajo. Mientras que el 24 de marzo rige para todos, el 23 tiene particularidades según el sector.

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al ser feriado nacional, rigen las normas de descanso dominical. Si el empleado presta servicios, debe cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, pago doble.

Por el contrario, el lunes 23 de marzo es un día no laborable. En este caso, el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. Si se trabaja, el empleado percibe su salario simple, sin ningún recargo adicional. Para el sector público, bancos y seguros, suele funcionar como un feriado habitual.

Fecha Carácter ¿Es obligatorio? Pago Lunes 23/03 Día no laborable Decisión del empleador Jornada normal Martes 24/03 Feriado inamovible Descanso obligatorio Pago doble (si se trabaja)

Semana Santa y el inicio de abril

Aunque marzo termina con el inicio de la Semana Santa 2026 (el Domingo de Ramos es el 29 de marzo), los días de mayor descanso caerán en los primeros días de abril. Es importante destacar que el calendario de 2026 presenta una curiosidad: el Jueves Santo (2 de abril) coincide exactamente con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Al coincidir una festividad religiosa (día no laborable) con un feriado nacional inamovible, prevalece el carácter de feriado nacional, garantizando el descanso para la mayoría de la población trabajadora y simplificando el calendario de ese fin de semana largo.

Recomendaciones para el fin de semana largo de marzo

Dada la cercanía con eventos masivos como el Lollapalooza Argentina (previsto para mediados de mes) y la temporada de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, se recomienda a los viajeros:

Verificar reservas: Al ser un fin de semana de cuatro días, la ocupación en destinos como la Costa Atlántica, las Sierras de Córdoba y el Norte Argentino suele ser alta.

Al ser un fin de semana de cuatro días, la ocupación en destinos como la Costa Atlántica, las Sierras de Córdoba y el Norte Argentino suele ser alta. Trámites bancarios: Recordar que el lunes 23 y martes 24 las entidades financieras permanecerán cerradas, operando únicamente cajeros automáticos y home banking.

Recordar que el lunes 23 y martes 24 las entidades financieras permanecerán cerradas, operando únicamente cajeros automáticos y home banking. Transporte público: El martes 24 los servicios suelen funcionar con cronograma de domingos o feriados.

Para más información detallada, podés consultar el calendario en el sitio oficial de Argentina.gob.ar.