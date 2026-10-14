Diagnóstico tras la cirugía del papa león xiv: qué es el adenocarcinoma pulmonar y cuál es su pronóstico

Tras la operación realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, los análisis médicos confirmaron la presencia de un tumor maligno en el pulmón derecho del pontífice.

¿Qué revela el diagnóstico médico tras la operación?

A sus 71 años, León XIV atravesó con éxito una intervención donde se le extirpó el lóbulo inferior mediante una técnica videoasistida que duró unos 90 minutos, abriendo una etapa clave para definir su tratamiento.

El hallazgo de la lesión sorprendió al equipo médico por su tamaño reducido, ya que se constató un nódulo de apenas 3 milímetros. Esta dimensión plantea un escenario muy favorable para su recuperación, debido a que un tumor menor a un centímetro y sin afectación linfática alcanza hasta un 92% de posibilidades de curación.

Un tipo de tumor frecuente que puede aparecer en no fumadores

El adenocarcinoma representa el 70% de los casos de cáncer de pulmón en todo el mundo y se origina en las células glandulares que recubren los alvéolos. Aunque la patología suele estar vinculada al tabaquismo, también es habitual que se detecte en personas que nunca fumaron mediante estudios o controles de rutina.

El diagnóstico definitivo de la pieza quirúrgica y el análisis de los ganglios del mediastino tomarán varios días en el laboratorio. Estos estudios dirán si las células tumorales estuvieron circunscriptas a la lesión o si requerirá un tratamiento posterior de quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.

La expectativa por la confirmación de su visita a la Argentina

La evolución de la salud del Santo Padre será determinante para mantener la gira internacional pautada para el próximo mes. El itinerario oficial contempla un viaje por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

En nuestro país, el cronograma prevé su llegada para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. La realización de este recorrido dependerá de la recuperación que presente en las próximas semanas y de la indicación final de su equipo médico.