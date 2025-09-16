Día del Almacenero: Hoy homenajeamos a quienes mantienen vivos los comercios de barrio

Cada 16 de septiembre, Argentina rinde homenaje a los almaceneros, esos comerciantes de cercanía que forman parte del tejido social de los barrios y ciudades del país. La fecha busca reconocer la dedicación, el esfuerzo y la cercanía con la que atienden a sus clientes, manteniendo viva una tradición de comercio que ha acompañado a varias generaciones.

Si bien no se conoce el origen por el cual se decidió instaurar esta fecha, se reconoce el protagonismo esencial que tienen en los ciudadanos al formar parte de la vida cotidiana.

Los almacenes, más allá de ser espacios de venta, cumplen un rol social fundamental: son lugares de encuentro, de intercambio y de apoyo mutuo en las comunidades. A lo largo de los años, han sabido adaptarse a los cambios del mercado, incorporando nuevas tecnologías, ofertas y servicios, sin perder la calidez y la atención personalizada que los caracteriza.

Organizaciones gremiales y cámaras del sector destacan la importancia de esta fecha para visibilizar los desafíos que enfrentan los almaceneros, especialmente en contextos de inflación y competencia con grandes cadenas de supermercados. Además, se invita a la sociedad a valorar y apoyar a estos comercios locales, que contribuyen al desarrollo económico de cada barrio y a la generación de empleo.

Este 16 de septiembre, el país celebra a quienes, con esfuerzo diario, mantienen viva la esencia del almacén argentino: cercanía, confianza y servicio personalizado.