Deudas de tarjetas de crédito: cuándo prescriben y qué pasa si no pagás el resumen

Si formás parte del gran porcentaje de usuarios que hoy en día solo paga el monto mínimo de la tarjeta de crédito y la deuda se te volvió impagable, seguramente te estás preguntando qué consecuencias legales podés enfrentar y cuánto tiempo tiene que pasar para que esa obligación prescriba.

Las respuestas no son automáticas y dependen directamente de la vía legal que elijan las entidades financieras para reclamar el saldo adeudado, según lo establece la Ley de Tarjetas de Crédito.

Qué puede pasar si dejás de pagar la tarjeta de crédito

El cese voluntario de los pagos conlleva severas secuelas inmediatas que no solo afectan tu patrimonio, sino también tu historial financiero y la posibilidad de acceder a futuros préstamos o créditos.

Más allá de la acumulación de intereses punitorios con tasas que pueden superar el 100% de Costo Financiero Total (CFT), la entidad bancaria puede iniciar acciones legales para exigir el cobro.

Ante esta situación, es crucial conocer los plazos legales que tienen los bancos para actuar y qué consecuencias tiene la mora prolongada en bases de datos como el Veraz.

Plazos legales para la prescripción de la deuda

Según lo estipula la normativa vigente, la entidad emisora no tiene un tiempo ilimitado para reclamar el pago por la vía judicial:

Acciones ejecutivas: Los bancos disponen de un año para iniciar este tipo de acciones.

Los bancos disponen de para iniciar este tipo de acciones. Acciones ordinarias: Cuentan con un plazo de hasta tres años para presentar estas demandas ordinarias.

Transcurridos estos períodos sin que se haya formalizado un reclamo judicial, la entidad bancaria pierde el derecho legal de exigir la cancelación de la deuda a través de un tribunal.

Cómo invocar la prescripción y sus excepciones

A pesar de que los plazos de prescripción hayan vencido, la deuda no desaparece automáticamente de los registros financieros de las entidades financieras.

Para que la prescripción tenga validez legal y cese la obligación de pago, el propio deudor debe invocarla explícitamente ante cualquier eventual reclamo judicial iniciado fuera de término por el banco.

Es fundamental saber que el cómputo de la prescripción puede interrumpirse y reiniciarse en ciertos casos, como cuando el cliente:

Firma una refinanciación de la deuda.

Admite el saldo pendiente.

El banco presenta una demanda judicial antes del vencimiento del plazo.

Impacto en el historial crediticio y recomendaciones de especialistas

Aunque la obligación legal de pago por vía judicial prescriba, la información sobre la mora permanecerá visible en bases de datos públicas y privadas por un tiempo.

En el caso de regularizar la situación de pago con posterioridad, la información desfavorable se mantendrá en registros como el Veraz durante dos años adicionales a partir de la fecha de pago efectivo.

Ante el riesgo de embargos judiciales o la transferencia de deudas a fideicomisos de cobro, los expertos aconsejan evitar la mora prolongada en el sistema. La alternativa más conveniente suele ser la negociación directa de un plan de pagos adaptado con el banco emisor para proteger el patrimonio y evitar mayores perjuicios financieros.