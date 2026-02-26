Detectan un segundo caso de Gripe Aviar en otra granja comercial bonaerense

Francisco Díaz

Se confirmó un segundo caso de influenza aviar altamente patógena (H5) en aves comerciales en la localidad de Lobos, que se suma al primer foco detectado días atrás en Ranchos, lo que eleva la preocupación sanitaria entre autoridades, productores y exportadores del sector avícola.

Detalles del nuevo caso en Lobos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó que un establecimiento de aves de corral en Lobos resultó positivo al virus de influenza aviar de alta patogenicidad tras el análisis de muestras en el Laboratorio Nacional del organismo.

Tras la confirmación, se activó de inmediato el plan de contingencia sanitario, que contempla:
🔹 Interdicción del predio afectado.
🔹 Delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS).
🔹 Restricción de movimientos y refuerzo de medidas de bioseguridad.
🔹 Monitoreo epidemiológico y rastrillaje para contener la expansión del virus.

Este nuevo foco se suma al primer caso detectado recientemente en la localidad de Ranchos, también en la provincia de Buenos Aires, donde se había identificado un brote en un criadero de reproductores avícolas.

Impacto sanitario y comercial

El hallazgo de estos casos en establecimientos comerciales llevó a que Argentina pierda su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena según los estándares internacionales, lo que derivó en la suspensión temporal de las exportaciones de productos avícolas hacia países que exigen esa condición sanitaria.

La carne aviar fresca es uno de los productos más afectados por estas restricciones, con mercados importantes que mantienen cerradas sus puertas ante la presencia del virus.

A pesar de ello, gracias a acuerdos sanitarios y mecanismos de zonificación, Argentina aún puede mantener ventas a ciertos países y bloques comerciales que aceptan productos provenientes de zonas libres de la enfermedad dentro del territorio nacional.

Medidas de precaución para productores y tenedores de aves

Las autoridades recuerdan la importancia de reforzar la bioseguridad en granjas y zonas avícolas:
✔️ Mantener a las aves protegidas del contacto con aves silvestres.
✔️ Higienizar y desinfectar instalaciones periódicamente.
✔️ Notificar inmediatamente cualquier mortandad inusual o síntomas compatibles al SENASA.

