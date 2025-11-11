Desapareció una mujer de un camping en Necochea e investigan un presunto femicidio

Francisco Díaz
mujer necochea

Desde el fin de semana, la familia de Débora Damaris Bulacio Del Valle no tiene noticias sobre su paradero. La mujer, oriunda de la localidad de Parque Villa Cacique, partido de Benito Juárez, fue vista por última vez en el Camping Miguel Lillo, en Necochea, donde se encontraba descansando junto a su pareja.
Poco después de una discusión, él abandonó el lugar y actualmente está detenido, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El mensaje que encendió las alarmas

El último contacto de Débora fue un mensaje de audio enviado a su hija: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”.

Tras ese mensaje, no volvió a comunicarse ni se registró su salida del camping, a diferencia de su pareja, que sí lo hizo según el sereno del predio.

Operativo de búsqueda

Ante la denuncia de la familia, se desplegó un amplio operativo con más de 80 efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica.
Los rastrillajes incluyen drones, perros entrenados y patrullajes a pie en el camping, el parque y la zona costera.

Avance judicial

El detenido intentó abandonar Necochea “a dedo”, pero fue interceptado por la policía. Se negó a declarar ante la Fiscalía N° 20, a cargo de Walter Pierretégui.

La jueza de Garantías Aída Lhez dictó su prisión preventiva, al considerar que existen pruebas firmes tales como:

  • Mensajes en los que el hombre admitía haber agredido a Débora.
  • Grabaciones de una fuerte discusión.
  • Daños en el alambrado perimetral del camping.

Descripción y pedido de colaboración

Débora mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene rastas de colores y vestía ropa deportiva al desaparecer.

Las autoridades solicitan información a quienes hayan estado en la zona del camping o la playa durante el fin de semana.

📞 Teléfono de contacto: 2281-325353
También se puede acudir al área de Prevención del Municipio de Necochea o a la comisaría más cercana.

Investigación en curso

La causa continúa abierta bajo la órbita de la UFI N° 20 de Necochea. Los investigadores analizan nuevas pruebas mientras familiares y vecinos mantienen la esperanza de encontrar a Débora.

