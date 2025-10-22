Cumple Fiesta llega este sábado a La Costa con celebraciones gratuitas para los chicos

Andrea Fernández
Cumple Fiesta llega este sábado a La Costa con celebraciones gratuitas para los chicos

El programa social Cumple Fiesta continúa su recorrido por el Partido de La Costa, garantizando que todos los niños y niñas del distrito tengan la oportunidad de celebrar su cumpleaños de forma gratuita, comunitaria y llena de alegría. Esta semana, la fiesta tendrá lugar en dos puntos clave de la zona sur, fortaleciendo los lazos sociales en los barrios.

¿Qué es el Programa Cumple Fiesta?

Cumple Fiesta es una iniciativa municipal gratuita de alto impacto social, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de la Municipalidad de La Costa, en articulación con otras áreas. Su misión es simple pero poderosa: asegurar la inclusión y la igualdad de oportunidades para la niñez, ofreciendo un festejo completo sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Conmoción en Las Toninas: revelan cómo fue asesinado el comerciante hallado enterrado en su casa
Mirá también:

Conmoción en Las Toninas: revelan cómo fue asesinado el comerciante hallado enterrado en su casa

Cada Cumple Fiesta es un evento comunitario que incluye:

  • Juegos y Actividades Lúdicas: Animadores, música, disfraces, juegos organizados y globología.
  • Merienda Completa: La tradicional torta de cumpleaños, bocadillos y bebidas para compartir.
  • Sorpresas: Regalos especiales y momentos inolvidables para los cumpleañeros.
  • Enfoque Comunitario: Un espacio de encuentro que fortalece los lazos familiares y vecinales.

Próxima Jornada: Fecha, Hora y Sedes (Ejemplo de Evento Semanal)

El evento se realiza habitualmente los sábados y cuenta con sedes rotativas para garantizar que el programa llegue a todas las localidades del Partido de La Costa.

El próximo encuentro se celebrará el sábado 25 de octubre, de 14:00 a 17:00 horas, en las siguientes sedes:

LocalidadSedeDirección
Nueva AtlantisCAPS Nueva AtlantisAv. Roldán Nº 890 (esquina Olmos)
Costa AzulCAPS Costa AzulCatamarca Nº 4100 (casi Moreno)

Durante las tres horas de fiesta, se promete un ambiente festivo con diversas actividades diseñadas para el disfrute de los más pequeños, reafirmando el compromiso del Municipio con el derecho a la recreación y el bienestar de la niñez.

¿Cómo inscribir a tu hijo/a en el programa?

La inscripción es fácil y busca la cercanía con el vecino:

  1. Acercate al CAPS más cercano: Las familias interesadas deben dirigirse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o Centro Comunitario de su barrio.
  2. Consultá e Inscribí: Allí, el personal municipal brindará información sobre los requisitos y procederá al registro del niño o niña que cumpla años.
  3. Mantenete al tanto: La programación es rotativa, por lo que el equipo municipal informará sobre las fechas y sedes correspondientes.

Importante: Se invita a la comunidad a estar atenta a la agenda semanal que se publica en la web oficial de Prensa La Costa y sus redes sociales para confirmar las próximas fechas y lugares.

Sedes Habituales y Recorrido Itinerante

El programa tiene un carácter itinerante, asegurando que los festejos lleguen a todos los rincones del distrito. Las sedes más comunes son:

LocalidadSedes habituales (Ejemplos)
San Clemente del TuyúCAPS San Martín, CAPS El Tala
Las ToninasCentro Cultural Las Toninas
Santa TeresitaCAPS Parque Golf, Centro Cultural
Mar del TuyúCasa de la Cultura y la Memoria
San BernardoCAPS San Bernardo
Mar de AjóCAPS Villa Clelia, Centro Comunitario
Nueva AtlantisCAPS Nueva Atlantis
Costa AzulCAPS Costa Azul

Para saber dónde y cuándo será el próximo festejo en tu localidad, la forma más directa es consultar en el CAPS de tu barrio o seguir los canales de comunicación oficiales de la Municipalidad de La Costa.

Comienza el Oktubre Fest La Costa: cervezas y música en un entorno natural de Lucila del Mar
Mirá también:

Comienza el Oktubre Fest La Costa: cervezas y música en un entorno natural de Lucila del Mar
Compartir este artículo
accidente tren canuelas
Tragedia: Un joven de 21 años murió arrollado por el tren en Cañuelas
Provincia
alerta tormenta
Emiten alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Adiós a un tren histórico: Confirman el cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca
Nacionales Provincia
¡Adiós al efectivo en los Peajes! El Gobierno fijó la fecha límite para la automatización total
Nacionales Provincia
medica detiene ladron
Una médica, experta en artes marciales, detuvo a un ladrón en una estación de servicio
Nacionales
catalina pergamino
Los padres de Catalina celebran su recuperación tras la explosión en Pergamino
Nacionales
IMG 20251022 001204 (1280 x 720 píxel)
Fuerte temporal en Benito Juárez: Reportan graves destrozos, daños en el Hospital y suspenden las clases
Provincia Sociedad

Más leídas