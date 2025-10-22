Cumple Fiesta llega este sábado a La Costa con celebraciones gratuitas para los chicos

El programa social Cumple Fiesta continúa su recorrido por el Partido de La Costa, garantizando que todos los niños y niñas del distrito tengan la oportunidad de celebrar su cumpleaños de forma gratuita, comunitaria y llena de alegría. Esta semana, la fiesta tendrá lugar en dos puntos clave de la zona sur, fortaleciendo los lazos sociales en los barrios.

¿Qué es el Programa Cumple Fiesta?

Cumple Fiesta es una iniciativa municipal gratuita de alto impacto social, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de la Municipalidad de La Costa, en articulación con otras áreas. Su misión es simple pero poderosa: asegurar la inclusión y la igualdad de oportunidades para la niñez, ofreciendo un festejo completo sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Cada Cumple Fiesta es un evento comunitario que incluye:

Juegos y Actividades Lúdicas: Animadores, música, disfraces, juegos organizados y globología.

Animadores, música, disfraces, juegos organizados y globología. Merienda Completa: La tradicional torta de cumpleaños, bocadillos y bebidas para compartir.

La tradicional torta de cumpleaños, bocadillos y bebidas para compartir. Sorpresas: Regalos especiales y momentos inolvidables para los cumpleañeros.

Regalos especiales y momentos inolvidables para los cumpleañeros. Enfoque Comunitario: Un espacio de encuentro que fortalece los lazos familiares y vecinales.

Próxima Jornada: Fecha, Hora y Sedes (Ejemplo de Evento Semanal)

El evento se realiza habitualmente los sábados y cuenta con sedes rotativas para garantizar que el programa llegue a todas las localidades del Partido de La Costa.

El próximo encuentro se celebrará el sábado 25 de octubre, de 14:00 a 17:00 horas, en las siguientes sedes:

Localidad Sede Dirección Nueva Atlantis CAPS Nueva Atlantis Av. Roldán Nº 890 (esquina Olmos) Costa Azul CAPS Costa Azul Catamarca Nº 4100 (casi Moreno)

Durante las tres horas de fiesta, se promete un ambiente festivo con diversas actividades diseñadas para el disfrute de los más pequeños, reafirmando el compromiso del Municipio con el derecho a la recreación y el bienestar de la niñez.

¿Cómo inscribir a tu hijo/a en el programa?

La inscripción es fácil y busca la cercanía con el vecino:

Acercate al CAPS más cercano: Las familias interesadas deben dirigirse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o Centro Comunitario de su barrio. Consultá e Inscribí: Allí, el personal municipal brindará información sobre los requisitos y procederá al registro del niño o niña que cumpla años. Mantenete al tanto: La programación es rotativa, por lo que el equipo municipal informará sobre las fechas y sedes correspondientes.

Importante: Se invita a la comunidad a estar atenta a la agenda semanal que se publica en la web oficial de Prensa La Costa y sus redes sociales para confirmar las próximas fechas y lugares.

Sedes Habituales y Recorrido Itinerante

El programa tiene un carácter itinerante, asegurando que los festejos lleguen a todos los rincones del distrito. Las sedes más comunes son:

Localidad Sedes habituales (Ejemplos) San Clemente del Tuyú CAPS San Martín, CAPS El Tala Las Toninas Centro Cultural Las Toninas Santa Teresita CAPS Parque Golf, Centro Cultural Mar del Tuyú Casa de la Cultura y la Memoria San Bernardo CAPS San Bernardo Mar de Ajó CAPS Villa Clelia, Centro Comunitario Nueva Atlantis CAPS Nueva Atlantis Costa Azul CAPS Costa Azul

Para saber dónde y cuándo será el próximo festejo en tu localidad, la forma más directa es consultar en el CAPS de tu barrio o seguir los canales de comunicación oficiales de la Municipalidad de La Costa.