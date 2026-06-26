Cuenta dni: una por una todas las promociones vigentes para este sábado

La billetera virtual del Banco Provincia activa sus beneficios más fuertes para que puedas ahorrar en tus compras esenciales este fin de semana.

Si estás planeando salir a abastecerte este sábado 27 de junio de 2026 y querés saber exactamente dónde aplica el reintegro y cómo maximizar los topes, acá tenés la guía definitiva.

El beneficio fuerte en carnicerías y pescaderías

Uno de los rubros más buscados de los sábados vuelve a escena con el clásico 35% de descuento en establecimientos adheridos de toda la provincia.

Para esta jornada, el tope de reintegro unificado está fijado en $6.000 por persona y por semana, una cifra clave para amortizar el gasto en cortes de carne.

Para alcanzar el beneficio máximo permitido por el banco en este rubro, se calcula que la compra total en el comercio debe rondar los $17.100.

Ahorro en comercios de barrio y verdulerías

Durante todo el sábado se mantiene vigente el 30% de reintegro pagando exclusivamente a través de la aplicación mediante la lectura de código QR.

Este beneficio particular establece un tope semanal de $6.500 por usuario, el cual se puede alcanzar realizando un gasto aproximado de $21.600 en total.

Descuentos especiales para mayores de 60 años

Los adultos mayores cuentan con un beneficio exclusivo diseñado para aliviar los gastos fijos en los comercios de cercanía adheridos a la promoción.

Para este segmento, el Banco Provincia ofrece un 30% de descuento de viernes a miércoles, abarcando también la jornada de este sábado de forma completa.

En este caso, el beneficio posee un tope de reintegro mensual de $7.000 por persona, lo que permite planificar las compras grandes de manera estratégica.

Promociones vigentes para el segmento joven

Los usuarios de la franja joven, que contempla a chicos y chicas de entre 13 y 17 años, también disponen de su propio beneficio para salidas y consumos.

La aplicación les otorga un reintegro del 100% en cualquier comercio adherido que acepte pagos con QR, ideal para cargas de celular o compras menores.

Este incentivo tiene un tope unificado de $3.000 por mes, brindando una excelente alternativa de ahorro e inclusión financiera para los más chicos.