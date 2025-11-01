Cuenta DNI noviembre: descuentos de hasta 40% y beneficios especiales en ferias y carnicerías

El mes de noviembre comienza con una nueva tanda de beneficios para quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que se consolidó como una de las más elegidas por los bonaerenses. Las promociones abarcan rubros esenciales como alimentos, gastronomía, ferias, farmacias y librerías, con importantes reintegros para aliviar el bolsillo en la recta final del año.

Descuentos destacados de noviembre con Cuenta DNI

Durante noviembre, las familias bonaerenses podrán acceder a descuentos de hasta 40% y cuotas sin interés, según el tipo de comercio y los días de la semana. Entre las principales promociones se destacan:

Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre , con tope de $8.000 por persona , lo que equivale a $26.700 en consumos .

30% de descuento el , con , lo que equivale a . Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes , con tope de $4.000 por jornada , alcanzable con $20.000 en compras .

20% de descuento , con , alcanzable con . Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre , con tope de $6.000 por persona , que se alcanza con $17.000 en consumos .

35% de descuento el , con , que se alcanza con . Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días , con tope semanal de $6.000 por persona , equivalente a $15.000 en compras .

40% de descuento , con , equivalente a . Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000 , también equivalente a $15.000 en consumos .

40% de descuento en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con , también equivalente a . Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro, en locales adheridos de toda la provincia.

10% de descuento los , sin tope de reintegro, en locales adheridos de toda la provincia. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves , también sin tope de reintegro.

10% de descuento los , también sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app, en comercios adheridos.

Cómo aprovechar los beneficios

Para acceder a los descuentos, los usuarios deben realizar los pagos a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR en los comercios participantes o seleccionando la opción “pagar con QR” dentro de la app.

Además, se recomienda consultar el listado actualizado de locales adheridos desde el 1° de noviembre, disponible en el sitio oficial del Banco Provincia, para conocer qué negocios participan en cada promoción y así maximizar los reintegros disponibles.