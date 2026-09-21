Créditos del banco provincia: nuevos préstamos para obras y materiales

Poner a punto tu propiedad para la temporada de verano ya no requiere trámites bancarios ni demoras burocráticas. Si necesitás remodelar y te falta liquidez, el Banco Provincia lanzó una herramienta de financiamiento directo que aparece en el mostrador justo cuando vas a pagar tus materiales de construcción.

Montos, plazos y tasas del préstamo personal a distancia

Este innovador instrumento crediticio ofrece a los usuarios montos máximos que alcanzan hasta los 50 millones de pesos.

Para la devolución del capital, el banco establece plazos de financiamiento flexibles, que van desde los 12 hasta los 72 meses.

La tasa de interés nominal anual para esta modalidad parte desde un 55%, aplicable a los clientes calificados en el sistema.

Trámite 100% digital en corralones y tiendas del rubro

El procedimiento operativo destaca por su simplicidad y resolución en tiempo real dentro del comercio donde se efectúa la compra.

El vendedor del local genera la propuesta personalizada a través de la plataforma del banco y el cliente recibe una notificación en su teléfono.

La validación se concreta en segundos mediante la aplicación Cuenta DNI o el Home Banking BIP, eliminando las visitas a dependencias bancarias.

Dinamización económica e impulso para los veraneantes

La iniciativa busca agilizar la cadena de valor de la construcción e impulsar las ventas en pymes y comercios de insumos bonaerenses.

Para quienes proyectan alquilar sus viviendas, el mecanismo ofrece una alternativa accesible de financiamiento antes del gran flujo turístico.

Además, la disponibilidad inmediata del dinero evita que se frenen las obras por falta de liquidez en un contexto de alta demanda.