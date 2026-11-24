El dinero del juego online argentino se acredita por cuatro carriles distintos, agrupados según la rapidez con que llega a la cuenta: desde los 10 minutos de una billetera móvil hasta los 3 días de una tarjeta o una transferencia bancaria. Esa dispersión, y no el monto apostado, es lo que define cuándo cobra el jugador.

El juego online está regulado y activo en unas 20 de las 24 jurisdicciones del país, es decir 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulada por LOTBA. No hay ley nacional de juego en Argentina ni un sistema único de licencias a nivel federal. Las ventanas de acreditación en pesos argentinos (ARS) difieren según el carril de pago empleado.

Mercado Pago: de 10 minutos a 1 hora (depósito y retiro).

de 10 minutos a 1 hora (depósito y retiro). CBU o CVU: de 1 a 24 horas (depósito y retiro).

de 1 a 24 horas (depósito y retiro). Visa, Mastercard y transferencia: de 1 a 3 días (depósito y retiro).

de 1 a 3 días (depósito y retiro). Rapipago y Pago Fácil: sin ventana de retiro (solo depósito).

Todos los depósitos y retiros se realizan en ARS y no hay conversión de moneda extranjera, así que la única diferencia entre una opción y otra es el tiempo de procesamiento.

Mercado Pago frente a CBU o CVU

Las billeteras móviles son la vía más rápida según el desglose de transacciones que publica la plataforma Fortunazo, con una ventana de 10 minutos a una hora. Depositar mediante CBU o CVU lleva más tiempo: la acreditación arranca en una hora y el dinero puede tardar hasta 24 horas.

La transferencia bancaria puede demorar un día entero donde la billetera necesita una hora, de manera que llega a tardar 24 veces más (24 ÷ 1 = 24). Incluso en el extremo más favorable la diferencia se nota, porque el banco se acredita en 60 minutos frente a los 10 minutos de la billetera, seis veces más lento (60 ÷ 10 = 6).

Tarjetas y transferencia: el único carril medido en días

Las tarjetas (Visa y Mastercard) y la transferencia bancaria caen en la misma franja de procesamiento, de 1 a 3 días, es decir de 24 a 72 horas. Es la única franja de la tabla cuyo tiempo se mide en días y no en minutos u horas.

Con una penetración de internet del 90,1% y 64,7 millones de líneas móviles, el teléfono es el canal financiero por defecto. El mercado crece a un ritmo anual de entre el 20% y el 35% desde 2021 y su tamaño está en discusión: una fuente lo valúa en USD 1.570 millones y otra en USD 2.500 millones.

La ventana total declarada para los retiros, sumando todos los métodos, va de 10 minutos a 3 días. Convertida a minutos, la dispersión es considerable: 3 días × 24 horas × 60 minutos equivalen a 4.320 minutos, y al dividir ese máximo por el mínimo de 10 minutos resulta un factor de 432. Según el método elegido, el cobro más lento puede tardar 432 veces más que el más rápido.

Ese cálculo no incluye el tiempo de la verificación de identidad, que corre por su propio carril, como se detalla más abajo.

Depósitos en efectivo con Rapipago y Pago Fácil: una vía de ida

Rapipago y Pago Fácil figuran estrictamente como opciones de depósito. El efectivo sirve para cargar la cuenta, pero no hay forma de cobrar por esas mismas redes. Eso genera un cuello de botella: todo saldo cargado en efectivo termina saliendo por billetera, CBU, CVU, tarjeta o transferencia. La política de identidad del sitio exige además una cuenta bancaria o digital verificada y a nombre del propio jugador, así que quien deposita en efectivo necesita mantener una cuenta para cobrar.

Mínimos de depósito y retiro

El retiro mínimo es de 5.000 ARS y el depósito mínimo de 3.000 ARS. Un jugador que deposita el mínimo absoluto de 3.000 ARS necesita que su saldo crezca un 66,7% (2.000 ÷ 3.000) antes de poder cobrar.

Quien acepta el bono de bienvenida del 550%, de hasta 300.000 ARS más 250 giros, se encuentra con un rollover de 35x. Para recibir el bono completo de 300.000 ARS haría falta depositar unos 54.545 ARS (300.000 ÷ 5,5). Los términos no aclaran si la exigencia de apuesta se calcula sobre el bono solo o sobre la suma de bono y dinero real.

La cuenta del rollover es 300.000 multiplicado por 35: hay que apostar un total de 10.500.000 ARS para poder cobrar. Ese total se alcanza más rápido en slots, que aportan el 100% de lo apostado, mientras que los juegos de mesa contribuyen a una tasa menor según su ponderación, así que jugar el bono en mesas obliga a apostar bastante más. Las apuestas deportivas no cuentan para el requisito. Los giros se acreditan en tandas diarias y valen durante los 7 días posteriores a la activación.

En la Provincia de Buenos Aires, un 2% sobre los premios de slots

Desde septiembre de 2026, los premios de las tragamonedas online en la Provincia de Buenos Aires tributan un 2% destinado al Fondo de Integración Social Provincial, el FOPIS. Según la normativa disponible, la retención alcanza solo a las máquinas y no a las ganancias deportivas. Con esa alícuota, un premio de 100.000 ARS deja una retención de 2.000 ARS (100.000 × 0,02) y el jugador cobra 98.000 ARS. Sobre un premio de 1.000.000 ARS, la retención es de 20.000 ARS.

Restricciones

La retención bonaerense alcanza únicamente a los operadores registrados. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), que supervisa el mercado legal bajo la Ley 15.079, cuenta aproximadamente 1,8 millones de jugadores y un volumen anual cercano a USD 1.200 millones en apuestas. Las autoridades provinciales estiman que hacia 2026 alrededor del 80% del juego online ocurre en plataformas sin licencia en la región, de modo que la retención se aplica sobre el 20% restante de la actividad.

Cabe aclarar que la carga tributaria total sobre los operadores licenciados en Buenos Aires surge de fuentes del sector que no coinciden entre sí, por lo que esas cifras quedan fuera del análisis.

Verificación contra el RENAPER

Según LOTBA, la verificación biométrica facial contra el registro nacional de personas, el RENAPER, es condición de acceso a cualquiera de los once sitios autorizados en la Ciudad. En conjunto, esos operadores reúnen más de medio millón de usuarios activos distintos e ingresos superiores a USD 200 millones por año.

El expediente que pide la plataforma citada se arma con cuatro piezas:

DNI: documento de identidad del titular.

documento de identidad del titular. Comprobante de domicilio: a nombre del mismo titular.

a nombre del mismo titular. Selfie facial: foto del titular tomada en el momento de la verificación.

foto del titular tomada en el momento de la verificación. Titularidad del método de pago: la cuenta de cobro debe ser propia.

La revisión de esas piezas puede demorar hasta 72 horas hábiles, es decir tres días hábiles. Los plazos de acreditación corren aparte: en la práctica son tres días de verificación y después otros tres días para que una transferencia o una tarjeta acrediten el cobro.

Dos proyectos nacionales en el Senado

En el Senado argentino hay dos proyectos nacionales en discusión y todavía sin sanción. El que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2024 propone una prohibición casi total de la publicidad de juegos de azar y la verificación biométrica obligatoria de la edad. El que el Poder Ejecutivo presentó en mayo de 2026 va más lejos y plantea bloquear los sitios de juego ilegal, incluidas reglas que afectan a los rieles de pago.

Excluir a los sitios ilegales resulta más sencillo si existe una manera simple de reconocer a los legales. Para eso, los sitios con licencia que tributan en Argentina muestran el dominio .bet.ar, y la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) trabaja en criterios uniformes para todo el país.

Varias casas ya operan con licencia local, entre ellas Betsson, bet365, Codere, Betway, BetWarrior (operada por Rush Street) y Apuesta Total, con el fútbol como vertical dominante. El marco penal es claro: operar sin licencia está penado por el artículo 301 bis del Código Penal. En junio de 2026, la provincia de Santa Fe otorgó cuatro licencias más de apuestas deportivas mediante la licitación 104/25 y el Decreto 1004/2026.