Cuatro detenidos por el triple crimen en Florencio Varela: avanza la investigación judicial

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela toma giros significativos con la detención de cuatro personas, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia. Se trata de dos parejas: una argentina y otra peruana, cada una enfrentando acusaciones de homicidio agravado en el contexto de este caso que ha conmocionado a la localidad.

Cómo se produjo la detención de los sospechosos

La primera captura se concretó en la casa donde se hallaron los cuerpos de las víctimas. En el lugar, la Policía sorprendió a un hombre y a una mujer argentinos que intentaban limpiar la escena del crimen. Posteriormente, una pareja de peruanos, dueños de la vivienda, fue arrestada en un hotel alojamiento cercano.

Uno de los detenidos, vinculado con la Villa 1-11-14, podría tener una conexión más profunda con el caso. La línea investigativa sugiere que todos serían posibles encubridores del crimen. Se ha indicado que uno de los arrestados proporcionó información sobre la situación, aunque los investigadores aún están analizando la veracidad de su declaración.

Detalles sobre las víctimas y el hallazgo de los cuerpos

Este miércoles por la mañana, tras un exhaustivo trabajo policial, se confirmaron los hallazgos de los cuerpos de las tres jóvenes, enterrados en una casa de Florencio Varela. La investigación tomó un giro decisivo cuando se siguió la pista de una camioneta blanca en la que se subieron las jóvenes, el pasado viernes por la noche.

El operativo se centró en una vivienda en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde se encontraron manchas de sangre. La búsqueda se expandió a la zona, incluyendo los barrios Santa Rosa y Mayol, lo que facilitó el descubrimiento de los cuerpos.

Nombres y edades de los detenidos

Los detenidos son:

Miguel Ángel Villanueva Silva , de 25 años.

, de 25 años. Magalí Celeste González Guerrero , de 28 años.

, de 28 años. Daniela Lara Ibarra , de 19 años.

, de 19 años. Maximiliano Andrés Parra, de 18 años.

Los cuatro acusados serán indagados este jueves en la sede judicial de Laferrere, en un proceso que podría arrojar más luz sobre las circunstancias del crimen. Las autoridades permanecen en alerta ante la posibilidad de que haya más personas involucradas en estos hechos.