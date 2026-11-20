Pintar una casa parece una de las refacciones más sencillas, pero calcular mal los materiales puede convertir un trabajo de fin de semana en una compra extra de último momento. Antes de elegir el color conviene medir las superficies, revisar el estado de las paredes y definir cuántas manos necesita cada ambiente.

El error más frecuente es comprar pintura únicamente por los metros cuadrados del piso. Una habitación de 12 metros cuadrados puede tener una superficie de paredes mucho mayor, dependiendo de la altura y de las aberturas. Por eso, el presupuesto comienza con una cuenta diferente.

También influye si se va a cubrir un color oscuro, si hay manchas de humedad, si la pared está recién revocada o si se trata de una superficie ya pintada y en buen estado. Cada situación modifica el rendimiento real del producto.

Cómo calcular los metros cuadrados de pared

Para cada pared, multiplicá el ancho por la altura. Después sumá los resultados de todas las paredes que vas a pintar. Si también vas a pintar el techo, calculá su superficie por separado multiplicando largo por ancho.

Por ejemplo, en una habitación rectangular de 4 por 3 metros y 2,60 metros de altura, el perímetro es de 14 metros. Multiplicado por la altura, da 36,4 metros cuadrados de paredes, antes de descontar puertas y ventanas.

Si la habitación tiene una puerta de 0,80 por 2 metros y una ventana de 1,50 por 1,20 metros, esas aberturas representan 3,4 metros cuadrados. La superficie neta aproximada de paredes queda en 33 metros cuadrados. El techo suma otros 12 metros cuadrados si también se pinta.

Cuántos litros de pintura necesitás

La cantidad depende del rendimiento informado por el fabricante, que normalmente se expresa en metros cuadrados por litro y por mano. No hay un rendimiento universal: cambia según la pintura, la absorción de la pared, el rodillo y la preparación previa.

La fórmula útil es litros necesarios = superficie a pintar × cantidad de manos ÷ rendimiento por litro y por mano. Usá siempre el rendimiento indicado en la ficha técnica del producto que realmente vas a comprar.

Siguiendo el ejemplo de 33 metros cuadrados de paredes, si la pintura elegida declara un rendimiento de 10 metros cuadrados por litro y por mano y vas a aplicar dos manos, la cuenta sería 33 × 2 ÷ 10: 6,6 litros. Es un ejemplo matemático, no una garantía de consumo para cualquier marca.

Conviene contemplar un pequeño margen por retoques y pérdidas, pero sin comprar grandes cantidades innecesarias. Si la pared es muy porosa o tiene cambios de color importantes, consultá la ficha del producto antes de cerrar el presupuesto.

Qué revisar antes de empezar a pintar

Una pintura de buena calidad no corrige por sí sola una pared con humedad activa, revoque flojo o grietas que siguen avanzando. Primero hay que identificar y resolver la causa del problema. Pintar encima puede ocultarlo durante unos días, pero no solucionarlo.

Humedad: buscá filtraciones, pérdidas o condensación y resolvé su origen antes de aplicar pintura.

buscá filtraciones, pérdidas o condensación y resolvé su origen antes de aplicar pintura. Superficie suelta: retirá material descascarado y limpiá el polvo antes de reparar.

retirá material descascarado y limpiá el polvo antes de reparar. Grietas y agujeros: evaluá si son superficiales; las fisuras importantes requieren revisión profesional.

evaluá si son superficiales; las fisuras importantes requieren revisión profesional. Pared nueva: respetá los tiempos de curado y las indicaciones del fabricante para selladores y fijadores.

respetá los tiempos de curado y las indicaciones del fabricante para selladores y fijadores. Cambio de color: considerá si harán falta manos adicionales o una base específica.

Cómo organizar la compra para no gastar de más

Separá los materiales en dos grupos: pintura y preparación. Además de los litros calculados, pueden hacer falta rodillos, pinceles, bandeja, cinta de enmascarar, protección para pisos, espátula, lija, enduido y fijador. No todos son necesarios en cada trabajo.

Antes de pagar, compará productos de la misma categoría y verificá que sean adecuados para interior o exterior, según corresponda. Un precio por litro más bajo no siempre significa menor costo total si el producto requiere más manos o tiene un rendimiento inferior.

Para una casa completa, medí ambiente por ambiente y registrá por separado paredes y techos. Así podés comprar primero lo necesario para una habitación de prueba, comprobar cobertura y terminación y ajustar el cálculo antes de encarar el resto de la vivienda.

Cuándo conviene contratar a un pintor

Una habitación pequeña con paredes sanas puede ser un trabajo doméstico razonable. En cambio, los techos altos, las fachadas, las superficies con humedad persistente y los trabajos que requieren andamios o reparación importante suelen justificar una evaluación profesional.

Si pedís presupuestos, solicitá que detallen preparación de superficies, cantidad estimada de manos, materiales incluidos, protección de muebles, plazo de ejecución y condiciones de pago. Comparar propuestas con el mismo alcance evita sorpresas y permite identificar qué parte del costo corresponde realmente a la pintura.