Cuánto sale hacer la VTV en Provincia, CABA y otras jurisdicciones: Valores actualizados

¿Cuánto sale hacer la VTV? es una consulta habitual de muchos usuarios. Con la inflación y los ajustes constantes, los precios de trámites como este suben rápido, y en un país donde el vehículo es esencial para el día a día, estar al tanto es fundamental. En este artículo, exploramos todo sobre el costo de la VTV, sus variaciones por provincia y tips para que no te agarre desprevenido,

Qué es la VTV y por qué es obligatoria en Argentina

La Verificación Técnica Vehicular, conocida como VTV, es un control periódico que chequea el estado de tu vehículo para garantizar que sea seguro circular. Revisa aspectos clave como frenos, luces, suspensión y emisiones, según lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Es obligatoria para autos, motos y camiones con cierta antigüedad, y sin ella, no solo corrés riesgos en la ruta, sino que podés enfrentar sanciones serias.

En 2025, con los aumentos en combustibles y tarifas, el costo de hacer la VTV ha escalado, pero hay exenciones y descuentos que vale la pena conocer.

Costo actual de la VTV: precios por provincia y tipo de vehículo en 2025

Los precios no son uniformes en todo el país; cada jurisdicción fija sus tarifas, a menudo atadas a unidades fijas (UF) que siguen el precio de la nafta. En 2025, hubo subas significativas, como el 25% en PBA desde julio. Acá te detallamos los valores más actualizados, basados en fuentes oficiales y recientes.

Provincia/Jurisdicción Tipo de vehículo Costo aproximado (en pesos) Detalles Provincia de Buenos Aires (PBA) Autos hasta 2.500 kg $79.641 Tarifa básica desde julio 2025, incluye IVA. Para vehículos más pesados: $143.354. Provincia de Buenos Aires (PBA) Motos (más de 50 cc hasta 200 cc) $25.385 Para cilindradas mayores, sube hasta $50.770 para más de 600 cc. Ciudad de Buenos Aires (CABA) Autos particulares $52.878 Sin cambios en agosto 2025. Motos: $19.882. Córdoba Autos particulares Alrededor de $60.000 Ajuste del 100% en febrero 2025; varía por taller. Motos desde $11.000 a $17.000 (datos previos, consultar actual). Santa Fe Autos $30.000 aproximado Basado en UF y nafta súper; confirmar en talleres locales. Otras provincias (ej. Mendoza) Autos $30.000 – $40.000 Varía; en general, más bajo que en Provincia de Buenos Aires. Consultá sitios provinciales para precisión.

Estos valores pueden ajustarse mensualmente, así que verificá en el portal oficial de tu provincia antes de ir. En algunos casos, hay descuentos para pago online o jubilados.

Costo de la VTV en Provincia de Buenos Aires en agosto 2025

TIPO DE VEHÍCULO COSTO VERIFICACIÓN VEHÍCULOS hasta 2.500 Kg $ 79.640,87 VEHÍCULOS de más de 2.500 Kg $ 143.353,57 REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS hasta 2.500 Kg $ 47.784,52 REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS de más de 2.500 Kg $ 71.676,79 MOTOVEHíCULOS de más de 50cc y hasta 200cc $ 31.856,35 MOTOVEHíCULOS de más de 200cc y hasta 600cc $ 47.784,52 MOTOVEHíCULOS de más de 600cc $ 63.712,70

Cambios en la Ley de Tránsito que afectan la VTV en 2025

Con el Decreto 196/2025, se introdujeron reformas para simplificar el proceso, como extensiones en plazos para vehículos nuevos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires no se adhirió a estos cambios, manteniendo sus requisitos estrictos. Acá los puntos clave:

Exención para 0 km (nacional) : Hasta 5 años o 60.000 km en provincias adheridas; en PBA, solo hasta 3 años.

: Hasta 5 años o 60.000 km en provincias adheridas; en PBA, solo hasta 3 años. Más opciones de talleres : En jurisdicciones nacionales, podés elegir privados autorizados; en PBA, solo plantas oficiales.

: En jurisdicciones nacionales, podés elegir privados autorizados; en PBA, solo plantas oficiales. Digitalización: Turnos online y pagos electrónicos facilitan todo, reduciendo tiempos.

Pasos para hacer la VTV: guía práctica para ahorrar tiempo y dinero

Para no pagar de más ni perder el día, seguí estos pasos:

Chequeá el vencimiento : Revisá la oblea o entrá a sitios como vtv.gba.gob.ar (PBA) o buenosaires.gob.ar (CABA).

: Revisá la oblea o entrá a sitios como vtv.gba.gob.ar (PBA) o buenosaires.gob.ar (CABA). Sacá turno online : Evitá colas; en la mayoría de provincias es gratis y rápido.

: Evitá colas; en la mayoría de provincias es gratis y rápido. Prepará documentación : DNI, cédula verde/azul, seguro al día y licencia de conducir.

: DNI, cédula verde/azul, seguro al día y licencia de conducir. Inspeccioná el vehículo antes : Verificá luces, frenos y neumáticos para pasar de una.

: Verificá luces, frenos y neumáticos para pasar de una. Pagá en el lugar o online: Aceptan tarjetas en la mayoría de las plantas; consultá formas de pago.

Si tu auto es nuevo, aprovechá exenciones para postergar el gasto. En el interior, buscá plantas cercanas para no viajar lejos.

Preguntas frecuentes sobre el costo de la VTV