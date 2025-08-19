banner ad

Cuánto sale hacer la VTV en Provincia, CABA y otras jurisdicciones: Valores actualizados

Ignacio Hernández
Aumenta la tarifa de la VTV en Buenos Aires: ahora cuesta $79.640,87 desde julio 2025

¿Cuánto sale hacer la VTV? es una consulta habitual de muchos usuarios. Con la inflación y los ajustes constantes, los precios de trámites como este suben rápido, y en un país donde el vehículo es esencial para el día a día, estar al tanto es fundamental. En este artículo, exploramos todo sobre el costo de la VTV, sus variaciones por provincia y tips para que no te agarre desprevenido,

Qué es la VTV y por qué es obligatoria en Argentina

Buenos Aires exime del pago de VTV a conductores con discapacidad en 2025

La Verificación Técnica Vehicular, conocida como VTV, es un control periódico que chequea el estado de tu vehículo para garantizar que sea seguro circular. Revisa aspectos clave como frenos, luces, suspensión y emisiones, según lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Es obligatoria para autos, motos y camiones con cierta antigüedad, y sin ella, no solo corrés riesgos en la ruta, sino que podés enfrentar sanciones serias.

En 2025, con los aumentos en combustibles y tarifas, el costo de hacer la VTV ha escalado, pero hay exenciones y descuentos que vale la pena conocer.

Costo actual de la VTV: precios por provincia y tipo de vehículo en 2025

Aumentan las tarifas de la VTV en Buenos Aires: así quedan los nuevos precios desde hoy

Los precios no son uniformes en todo el país; cada jurisdicción fija sus tarifas, a menudo atadas a unidades fijas (UF) que siguen el precio de la nafta. En 2025, hubo subas significativas, como el 25% en PBA desde julio. Acá te detallamos los valores más actualizados, basados en fuentes oficiales y recientes.

Provincia/JurisdicciónTipo de vehículoCosto aproximado (en pesos)Detalles
Provincia de Buenos Aires (PBA)Autos hasta 2.500 kg$79.641Tarifa básica desde julio 2025, incluye IVA. Para vehículos más pesados: $143.354.
Provincia de Buenos Aires (PBA)Motos (más de 50 cc hasta 200 cc)$25.385Para cilindradas mayores, sube hasta $50.770 para más de 600 cc.
Ciudad de Buenos Aires (CABA)Autos particulares$52.878Sin cambios en agosto 2025. Motos: $19.882.
CórdobaAutos particularesAlrededor de $60.000Ajuste del 100% en febrero 2025; varía por taller. Motos desde $11.000 a $17.000 (datos previos, consultar actual).
Santa FeAutos$30.000 aproximadoBasado en UF y nafta súper; confirmar en talleres locales.
Otras provincias (ej. Mendoza)Autos$30.000 – $40.000Varía; en general, más bajo que en Provincia de Buenos Aires. Consultá sitios provinciales para precisión.

Estos valores pueden ajustarse mensualmente, así que verificá en el portal oficial de tu provincia antes de ir. En algunos casos, hay descuentos para pago online o jubilados.

Costo de la VTV en Provincia de Buenos Aires en agosto 2025

TIPO DE VEHÍCULOCOSTO VERIFICACIÓN
VEHÍCULOS hasta 2.500 Kg$ 79.640,87
VEHÍCULOS de más de 2.500 Kg$ 143.353,57
REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS hasta 2.500 Kg$ 47.784,52
REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS de más de 2.500 Kg$ 71.676,79
MOTOVEHíCULOS de más de 50cc y hasta 200cc$ 31.856,35
MOTOVEHíCULOS de más de 200cc y hasta 600cc$ 47.784,52
MOTOVEHíCULOS de más de 600cc$ 63.712,70

Cambios en la Ley de Tránsito que afectan la VTV en 2025

Con el Decreto 196/2025, se introdujeron reformas para simplificar el proceso, como extensiones en plazos para vehículos nuevos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires no se adhirió a estos cambios, manteniendo sus requisitos estrictos. Acá los puntos clave:

  • Exención para 0 km (nacional): Hasta 5 años o 60.000 km en provincias adheridas; en PBA, solo hasta 3 años.
  • Más opciones de talleres: En jurisdicciones nacionales, podés elegir privados autorizados; en PBA, solo plantas oficiales.
  • Digitalización: Turnos online y pagos electrónicos facilitan todo, reduciendo tiempos.

Pasos para hacer la VTV: guía práctica para ahorrar tiempo y dinero

Para no pagar de más ni perder el día, seguí estos pasos:

  • Chequeá el vencimiento: Revisá la oblea o entrá a sitios como vtv.gba.gob.ar (PBA) o buenosaires.gob.ar (CABA).
  • Sacá turno online: Evitá colas; en la mayoría de provincias es gratis y rápido.
  • Prepará documentación: DNI, cédula verde/azul, seguro al día y licencia de conducir.
  • Inspeccioná el vehículo antes: Verificá luces, frenos y neumáticos para pasar de una.
  • Pagá en el lugar o online: Aceptan tarjetas en la mayoría de las plantas; consultá formas de pago.

Si tu auto es nuevo, aprovechá exenciones para postergar el gasto. En el interior, buscá plantas cercanas para no viajar lejos.

Preguntas frecuentes sobre el costo de la VTV

  • ¿Hay descuentos para ciertos grupos? Sí, jubilados, discapacitados o vehículos ecológicos suelen tener rebajas, en algunos casos del 100%; verificá en tu provincia.
  • ¿Qué pasa si no paso la inspección? Podés volver gratis dentro de los 60 días en PBA, pero pagás el turno inicial.
  • ¿Puedo hacerla en otra provincia? La VTV es válida nacionalmente, pero el precio depende de donde la hagas.
  • ¿Subirá más en lo que queda de 2025? Posible, atado a la nafta; seguí actualizaciones oficiales.

Más leídas