¿Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en febrero de 2026? Los nuevos montos tras los aumentos

Denisse Helman
Empleadas domesticas aumento salarial

El inicio de febrero de 2026 trae certezas para el sector de las trabajadoras de casas particulares en Argentina. Tras las actualizaciones aplicadas en enero y la consolidación de los acuerdos paritarios de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se han definido los valores que rigen para este mes. Estos montos incluyen no solo el salario básico ajustado, sino también la integración de sumas que anteriormente eran no remunerativas.

Escala salarial por hora: ¿Cuánto se paga en febrero 2026?

El valor de la hora varía según la categoría de la trabajadora y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Para febrero, los valores mínimos de referencia son los siguientes:

CategoríaTareasPor hora (Con retiro)Por hora (Sin retiro)
5ta – Tareas GeneralesLimpieza, cocina, mantenimiento.$3.250,10$3.494,25
4ta – Cuidado de PersonasNiñeras, cuidado de adultos mayores.$3.494,25$3.894,43
3ra – CaserosCuidado y preservación de vivienda.$3.494,25
2da – Tareas EspecíficasCocineros/as exclusivos y perfiles idóneos.$3.696,15$4.039,45
1ra – SupervisoresCoordinación de dos o más personas.$3.895,56$4.254,05

Sueldos mensuales: montos actualizados

Para quienes trabajan bajo la modalidad mensualizada (48 horas semanales), los haberes básicos para el cobro de febrero (correspondientes a enero trabajado) quedan establecidos así:

  • Tareas Generales: $398.722,14 (Con retiro) / $441.806,54 (Sin retiro).
  • Asistencia y Cuidado de Personas: $441.806,54 (Con retiro) / $490.745,56 (Sin retiro).
  • Caseros: $441.806,54.
  • Personal para Tareas Específicas: $452.478,51 (Con retiro) / $502.101,03 (Sin retiro).
  • Supervisores: $485.961,09 (Con retiro) / $539.711,97 (Sin retiro).

Bonos y adicionales obligatorios para febrero

Además del salario básico, existen tres ítems que pueden incrementar el monto final a pagar:

  • Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador. Este cálculo se realiza sobre el sueldo básico.
  • Zona Desfavorable: Para el personal que desempeña sus tareas en el sur del país (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) o en el Partido de Patagones, corresponde un plus del 30%.
  • Bono por carga horaria: Se mantiene el esquema de refuerzos según la cantidad de horas semanales cumplidas:
    • Menos de 12 horas: $6.000 mensuales.
    • Entre 12 y 16 horas: $9.000 mensuales.
    • Más de 16 horas: $14.000 mensuales.

Horas extras y feriados

Es importante recordar que si la trabajadora cumple tareas fuera de su horario habitual, las horas deben liquidarse con recargo:

  • 50% de recargo: De lunes a sábados hasta las 13:00 hs.
  • 100% de recargo: Sábados después de las 13:00 hs, domingos y feriados nacionales.
