Crece el fenómeno “Therian” en la Provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate

En los últimos meses comenzó a visibilizarse en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires el fenómeno conocido como “Therian” o “Therianthropy”, un movimiento que despierta curiosidad, interés y también opiniones encontradas.

¿Qué es ser Therian?

Las personas que se identifican como therian sienten una conexión profunda e identidad espiritual o psicológica con un animal, al que consideran parte esencial de su ser.

No se trata —según explican quienes forman parte del movimiento— de creer que físicamente son animales, sino de experimentar una identificación interna con determinadas características, comportamientos o energías de una especie en particular, como lobos, felinos, aves u otros animales.

Algunos relatan que esta conexión se manifiesta a través de:

Sensaciones instintivas

Conductas simbólicas

Espacios de encuentro en la naturaleza

Uso de accesorios como colas o máscaras en reuniones

Opiniones encontradas

El fenómeno genera debate.

Por un lado, quienes forman parte del movimiento sostienen que se trata de una búsqueda de identidad y autoconocimiento, enmarcada en la diversidad de expresiones personales.

Por otro lado, hay sectores que cuestionan la práctica y la consideran una moda juvenil o una manifestación difícil de comprender desde lo social y psicológico.

Especialistas señalan que es importante diferenciar entre identidad simbólica y salud mental, evitando estigmatizaciones pero también analizando el fenómeno con responsabilidad.

Primer encuentro provincial en San Nicolás

En este contexto, mañana 10 de febrero se realizará por primera vez un encuentro de therian de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de San Nicolás.

Según trascendió, será una reunión organizada a través de redes sociales, donde participarán jóvenes y adultos de distintos distritos bonaerenses.

Además, ya se están programando nuevas juntadas en otras ciudades de la provincia, incluyendo localidades de la Costa Atlántica, donde el movimiento también comenzó a ganar visibilidad.

Un fenómeno en expansión

Las redes sociales han sido clave en la difusión del fenómeno, permitiendo que personas con intereses similares se conecten y organicen encuentros presenciales.

Mientras algunos lo ven como una forma de expresión identitaria propia de las nuevas generaciones, otros llaman a analizar su impacto cultural y social.

Lo cierto es que el fenómeno Therian ya dejó de ser algo aislado y comienza a instalarse como un tema de conversación en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires.