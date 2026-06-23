Cortes de luz en provincia: ¿cómo funciona el plan de baterías para evitar apagones?

Los problemas de baja tensión y los cortes de luz inesperados son una preocupación constante cuando la demanda de energía se dispara. Si te preocupa cómo afectará la estabilidad del servicio a tu hogar en los próximos meses, un nuevo plan oficial busca adelantarse a la saturación del suministro con tecnología de almacenamiento directo.

El plan oficial de baterías para evitar el colapso

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos oficializó la creación del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías. El objetivo central de la medida es instalar centrales de almacenamiento en los nodos críticos de la red de transmisión para sostener el servicio ante picos de consumo y mitigar los riesgos de saturación estructural.

Fechas y plazos fijados para la instalación

La medida fue publicada este martes 23 de junio de 2026 en el Boletín Oficial a través de la resolución 437. El despliegue y la puesta en marcha de estos equipos tecnológicos están proyectados para ejecutarse de manera urgente durante el período 2026-2027.

Quiénes se harán cargo de la compra de equipos

La empresa estatal BAESA (Buenos Aires Energía S.A.) será la encargada directa de adquirir e instalar los módulos de baterías. El plan busca optimizar la infraestructura de transmisión existente sin esperar grandes obras de ampliación y, en paralelo, reemplazar los viejos equipos de generación móvil que funcionan a gasoil.

Coordinación y sintonía con las alertas de CAMMESA

La iniciativa bonaerense se alinea de forma directa con los informes técnicos de CAMMESA, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, que ya detectó los puntos con mayor peligro de saturación en el sistema interconectado. Además, se complementa con la convocatoria nacional AlmaSADI para almacenamiento energético.

En síntesis, el sistema funciona como un banco de reserva gigante: los módulos de baterías de litio almacenan energía eléctrica excedente de la red durante las horas de menor consumo y la inyectan de forma automática cuando el sistema se satura por la alta demanda. Al actuar de manera inmediata en los nodos de transmisión más críticos, este sistema estabiliza la tensión, evita los apagones por sobrecarga sin necesidad de construir nuevas y costosas líneas de alta tensión, y permite reemplazar los generadores móviles a gasoil, lo que reduce costos operativos y contaminación ambiental.