Atención conductores: desde hoy cambió la circulación en una zona muy transitada de la plata

Desde este lunes cambió la circulación en un sector muy transitado de La Plata. El avance de las obras alrededor del Parque Saavedra obligó a interrumpir parcialmente la avenida 68 y quienes pasan habitualmente por la zona deben prestar atención al sentido que quedó cerrado.

La restricción no afecta a toda la avenida: una mano permanece habilitada y las calles 12 y 14 continúan abiertas. La diferencia es importante para evitar desvíos innecesarios.

Qué tramo de avenida 68 está cerrado

El corte alcanza a avenida 68 entre calles 12 y 14. La mano completamente interrumpida es la que circula desde calle 14 hacia calle 12.

En cambio, quienes transitan por avenida 68 en sentido desde calle 12 hacia calle 14 pueden continuar pasando por el sector.

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Qué pasa con las calles 12 y 14

Las dos arterias transversales permanecen habilitadas. Eso permite utilizar las calles cercanas para reorganizar el recorrido y evitar ingresar directamente al tramo de avenida 68 afectado por los trabajos.

La recomendación para quienes no necesiten pasar necesariamente por ese sector es buscar una alternativa con anticipación, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Por qué se modificó la circulación

La medida está vinculada con las obras de ensanche y pavimentación en el entorno del Parque Saavedra. Los trabajos ocupan parte de la calzada y requieren mantener cerrada una de las manos mientras avanzan las tareas.

En el lugar hay señalización y personal asociado al frente de obra, por lo que se recomienda reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas al aproximarse al corte.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La mano de 14 hacia 12 por avenida 68 está cerrada.

La mano de 12 hacia 14 sigue habilitada.

Las calles 12 y 14 continúan abiertas.

Conviene evitar el tramo si no es imprescindible atravesarlo.

La circulación puede volverse más lenta durante los horarios pico.

El cambio llega además en un mes en el que rigen nuevos valores para las multas de tránsito en la Provincia, por lo que respetar la señalización temporal y las indicaciones del sector cobra especial importancia.

La restricción comenzó este lunes 21 de septiembre y está asociada al desarrollo de los trabajos. Hasta que avance la obra, quienes circulen por esa parte de La Plata deberán contemplar el corte antes de elegir el recorrido.