La plata amplía sus micros hacia el interior bonaerense: cómo quedan los dos corredores y qué ciudades conectan

La conexión en micro entre La Plata y el noroeste bonaerense está atravesando una reorganización que va bastante más allá del nuevo recorrido hacia Junín. La Provincia autorizó dos corredores a cargo de Plusmar y el mapa alcanza a ciudades de distintos puntos del interior.

Uno de esos servicios tendrá una novedad concreta desde octubre: la conexión entre La Plata y Junín con paradas en San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Moquehuá, Chivilcoy, Alberti, Bragado y Los Toldos. Pero ese trayecto forma parte de un esquema más amplio que incluye también la línea 351 hacia el extremo noroeste de la Provincia.

La reconfiguración se da después de que Plusmar asumiera el histórico corredor que durante décadas estuvo asociado al servicio de TALP, con nuevas unidades y una ampliación de destinos.

Cómo queda el corredor que comenzará a funcionar en octubre

El servicio anunciado para octubre tendrá como extremos La Plata y Junín. Según el trazado difundido, realizará paradas en:

San Vicente

Cañuelas

Lobos

Roque Pérez

Moquehuá

Chivilcoy

Alberti

Bragado

General Viamonte (Los Toldos)

El recorrido presenta cambios respecto del esquema que había sido informado inicialmente por la Provincia en julio, ya que ahora aparecen Moquehuá y Alberti y Junín queda como cabecera del servicio.

Ver también: Desde octubre habrá un nuevo servicio de micros entre La Plata y varias ciudades bonaerenses

Qué ciudades alcanza el segundo corredor hacia el noroeste

La otra pieza del esquema es la línea 351. De acuerdo con la autorización difundida por el Ministerio de Transporte bonaerense, este corredor conecta La Plata con General Pinto, Lincoln y General Villegas y atraviesa además los municipios de Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.

Esto permite entender por qué la expansión no se limita a una sola ruta. En conjunto, los corredores alcanzan una franja extensa de la Provincia y conectan la capital bonaerense con localidades del oeste y noroeste que mantienen un flujo permanente de pasajeros.

El anuncio oficial de Transporte incluyó la autorización de las líneas 248 C y 351 a Plusmar. Sin embargo, la fecha concreta comunicada para octubre corresponde al nuevo recorrido difundido recientemente entre La Plata y Junín; no conviene asumir que todos los servicios del esquema comienzan el mismo día o bajo idéntica frecuencia.

Qué destinos ofrece actualmente Plusmar desde La Plata

La propia empresa muestra en su plataforma de rutas una oferta amplia desde La Plata hacia el interior. Entre los destinos que aparecen disponibles se encuentran Junín, Mercedes, Chivilcoy, Chacabuco, Luján, General Pinto, General Villegas, Florentino Ameghino y Roberts, además de otros puntos de la Provincia.

La consulta puede hacerse en el sitio oficial de Plusmar, donde la empresa permite seleccionar el destino y buscar disponibilidad para la fecha elegida.

El dato es importante porque el nuevo servicio no aparece aislado: se incorpora a una red que ya viene cambiando desde comienzos de 2026 y que ahora suma alternativas para pasajeros del centro y noroeste bonaerense.

Una conexión clave para trámites, salud y estudio

La Plata recibe diariamente a pasajeros del interior que viajan por turnos médicos, estudios universitarios, trámites provinciales y trabajo. Para muchas ciudades, disponer de servicios directos evita traslados previos hacia otras terminales y reduce la cantidad de combinaciones.

Con la ampliación de estos corredores, el mapa de micros hacia la capital provincial gana peso en localidades como Chivilcoy, Bragado, Junín, Mercedes, Chacabuco, Lincoln y General Villegas. Los horarios, tarifas y condiciones específicas pueden variar según el tramo y la fecha, por lo que deberán chequearse antes de viajar.