Anses: cuánto aumentarán las jubilaciones en octubre 2026 tras conocerse la inflación

Octubre ya tiene un dato clave para millones de jubilados y pensionados: la inflación de agosto fue del 1,7% y ese porcentaje determina la próxima actualización mensual de los haberes previsionales.

Con el índice publicado por el INDEC ya es posible calcular cuánto subirán la jubilación mínima, la máxima, la PUAM y otras prestaciones. Los valores todavía deben quedar formalizados por ANSES, pero la fórmula vigente permite anticipar los montos con precisión.

La jubilación mínima, que en septiembre quedó fijada en $428.633,20, pasará a alrededor de $435.919,96 en octubre. Eso representa una suba de $7.286,76 sobre el haber base del mes anterior.

Cuánto quedarían las jubilaciones en octubre

La movilidad mensual se calcula con la variación del Índice de Precios al Consumidor. El INDEC informó oficialmente que el IPC de agosto aumentó 1,7% respecto de julio.

Prestación Septiembre 2026 Octubre 2026 con 1,7% Jubilación mínima $428.633,20 $435.919,96 Jubilación máxima $2.884.295,54 $2.933.328,56 PUAM $342.906,56 $348.735,97 PNC por invalidez o vejez $300.043,24 $305.143,98 Prestación Básica Universal $196.080,12 $199.413,48

Los importes de septiembre fueron establecidos por la Resolución 257/2026 de ANSES. Sobre esas bases se aplica el 1,7% correspondiente a agosto para obtener la actualización de octubre.

Ver también: ANSES confirmó el calendario de septiembre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones

Por qué el aumento de octubre es del 1,7%

Desde la modificación introducida por el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses siguiendo la variación del IPC nacional. Para cada período se toma el índice disponible con el desfase previsto por el esquema de movilidad.

El mecanismo está incorporado al artículo 32 de la Ley 24.241 y puede consultarse en el Decreto 274/2024 publicado en el Boletín Oficial.

En septiembre, por ejemplo, el haber mínimo quedó en $428.633,20 y la PUAM en $342.906,56. Esos montos fueron oficializados en la Resolución 257/2026.

Qué pasa con el bono de $70.000

Hay una diferencia importante entre el aumento por movilidad y el bono extraordinario. La suba del 1,7% surge de la fórmula vigente y se aplica sobre los haberes. El refuerzo, en cambio, necesita una decisión específica del Poder Ejecutivo para cada mes.

El decreto vigente confirmó un bono de hasta $70.000 para septiembre de 2026. Al 20 de septiembre, ese texto no alcanza al mes de octubre, por lo que no corresponde dar por confirmado todavía el bono de octubre hasta que se publique la norma correspondiente.

Si el refuerzo de $70.000 se repitiera sin cambios, una persona con jubilación mínima llegaría a $505.919,96. Pero ese total debe considerarse condicional hasta que exista una confirmación oficial para octubre.

Cuándo se conocerán los valores oficiales

ANSES suele formalizar cada actualización mediante una resolución que fija el haber mínimo, el máximo, la PBU y la PUAM. La inflación ya determinó el porcentaje, de modo que ahora resta la publicación administrativa de los importes y, por separado, la definición sobre el refuerzo extraordinario.

Para quienes cobran durante septiembre, todavía rige el esquema de haberes actualizado de este mes. La próxima modificación comenzará a impactar con las liquidaciones correspondientes a octubre.