Corredores unirán la Ruta 2 en una ultramaratón solidaria este 16 de diciembre

Andrea Fernández
Corredores de La Plata unirán Mar del Plata en una ultramaratón solidaria este 16 de diciembre

El próximo 16 de diciembre, un grupo de 24 corredores de La Plata comenzará una aventura solidaria bajo el nombre de “Corriendo por un sueño”. Su objetivo es unir, corriendo, las ciudades de La Plata y Mar del Plata, usando el deporte como herramienta de transformación social.

Un desafío de solidaridad y esfuerzo

Maite, una de las ultramaratonistas que participará, explicó que el grupo está conformado por unas 40 personas, incluyendo a corredores, nutricionistas, kinesiólogos y personal de logística. “Es la primera vez que corro por una causa, siempre corrí compitiendo conmigo”, comentó a 0223, visiblemente entusiasmada por el desafío que se extenderá hasta el 20 de diciembre.

Detalles del recorrido y logísticamente ambicioso

El trayecto se presenta desafiante, comenzando con 117 kilómetros desde La Plata hasta Lezama en el primer día. El segundo día comprenderá 57 kilómetros hacia Dolores, seguido de 68 kilómetros entre Dolores y Maipú en el tercer día. El cuarto día se recorrerán 69 kilómetros hasta Vidal, y el desafío culminará con 68 kilómetros restantes hasta Mar del Plata.

Apoyo a diversas instituciones solidarias

Maité también destacó que varias instituciones colaborarán en esta iniciativa, incluyendo el voluntariado Ludovica, la Fundación Cecilia, el Hogar San José de Dolores, SebasArmenault, los Bomberos Voluntarios de Lezama, El Galpón de Teresa, el Hogar San Justo y el Hogar Mahatma de Mar del Plata. Cada una de estas organizaciones será parte del impacto social que busca generar el evento.

“Cada kilómetro recorrido es un paso más hacia la esperanza y una oportunidad para inspirar a otros a ayudar”, es el lema de la carrera.

Maité concluyó diciendo que “va a ser muy emocionante la llegada a cada una de las postas”. Para este grupo de atletas, cada kilómetro representa un avance significativo hacia la meta, y una oportunidad invaluable para motivar a otros a ser parte de la causa solidaria.

