Confirman un caso de Gripe Aviar en una granja comercial de Ranchos

Un nuevo foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5 fue confirmado en una granja comercial de aves reproductoras en la localidad bonaerense de Ranchos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Como consecuencia, el país volvió a suspender temporalmente las exportaciones de productos avícolas hacia ciertos mercados internacionales.

El brote se detectó tras la aparición de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad de aves en el establecimiento. Veterinarios oficiales tomaron muestras y el laboratorio del Senasa en Martínez confirmó la presencia del virus IAAP H5.

Impacto comercial

Debido a esta confirmación, Argentina perdió temporalmente el estatus de país libre de influenza aviar para efectos comerciales, lo que obliga a cerrar las exportaciones de carne y productos aviares a los países que exigen este estatus sanitario para importar.

Según antecedentes, el último caso en una explotación comercial se dio en agosto de 2025, lo que obligó a suspender las ventas externas hasta octubre de ese año, cuando se recuperó la condición sanitaria y se reactivaron los envíos.

Qué implica el cierre

Se interdictó el establecimiento afectado y se implementaron medidas de bioseguridad y control sanitario alrededor de un perímetro establecido.

Argentina informará el caso oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) .

. La restauración del estatus sanitario y la reapertura de mercados dependerán de no detectarse nuevos casos y transcurrir al menos 28 días desde las acciones de saneamiento (sacrificio, limpieza y desinfección).

Consumo interno

El Senasa aseguró que la producción destinada al mercado argentino continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos