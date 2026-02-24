Confirman un caso de Gripe Aviar en una granja comercial de Ranchos

Francisco Díaz
Indoor farm of hens that lay eggs.

Un nuevo foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5 fue confirmado en una granja comercial de aves reproductoras en la localidad bonaerense de Ranchos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Como consecuencia, el país volvió a suspender temporalmente las exportaciones de productos avícolas hacia ciertos mercados internacionales.

El brote se detectó tras la aparición de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad de aves en el establecimiento. Veterinarios oficiales tomaron muestras y el laboratorio del Senasa en Martínez confirmó la presencia del virus IAAP H5.

Adelantan la vacunación antigripal por una nueva variante más contagiosa
Mirá también:

Adelantan la vacunación antigripal por una nueva variante más contagiosa

Impacto comercial

Debido a esta confirmación, Argentina perdió temporalmente el estatus de país libre de influenza aviar para efectos comerciales, lo que obliga a cerrar las exportaciones de carne y productos aviares a los países que exigen este estatus sanitario para importar.

Según antecedentes, el último caso en una explotación comercial se dio en agosto de 2025, lo que obligó a suspender las ventas externas hasta octubre de ese año, cuando se recuperó la condición sanitaria y se reactivaron los envíos.

Qué implica el cierre

  • Se interdictó el establecimiento afectado y se implementaron medidas de bioseguridad y control sanitario alrededor de un perímetro establecido.
  • Argentina informará el caso oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
  • La restauración del estatus sanitario y la reapertura de mercados dependerán de no detectarse nuevos casos y transcurrir al menos 28 días desde las acciones de saneamiento (sacrificio, limpieza y desinfección).

Consumo interno

El Senasa aseguró que la producción destinada al mercado argentino continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos

Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre
Mirá también:

Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
nuevos radares moviles ruta 2
Confirmado: activan nuevos radares “sorpresa” en Ruta 2 y Ruta 11
Provincia
Día del Tambero: ¿Por qué se celebra cada 23 de febrero?
Nacionales
Paritaria pba aumento empleados provincia
Estatales PBA: Tensión en paritarias 2026, reclamos vigentes y fechas de cobro
Provincia
IMG 20260223 190009 (1280 x 697 píxel)
Locura en Cataratas: indignación por turistas que arriesgaron la vida de su bebé por una foto para redes sociales
Nacionales
Inhabilitan a conductores del accidente de Bastián Jerez tras dar positivo en alcoholemia
Preocupación por la salud de Bastián: Será operado por décima vez
Provincia
ERVEZA CORONA
Crisis en la planta de Corona en Zárate: menos empleados y un solo turno
Provincia
vorracho en ruta 11a
Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre
Provincia

Más leídas