Confirmado: este es el monto oficial de la auh para el mes de agosto

Si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, ya está confirmado el incremento que verás reflejado en tus haberes a partir de agosto. Este ajuste del 1,9% responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de junio.

Esta actualización mensual busca amortiguar el impacto del costo de vida en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Los montos finales para agosto

Con la aplicación del nuevo porcentaje, el valor bruto de la AUH por cada menor pasará a ser de $150.861,93. Es importante tener en cuenta que el Estado retiene mensualmente el 20% de esta cifra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de salud y educación.

Monto bruto: $150.861,93.

$150.861,93. Cobro neto (80%): $120.689,54.

$120.689,54. Retención anual (20%): $30.172,39.

Asignación por discapacidad

Para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el reajuste del 1,9% también eleva los valores correspondientes. En este caso, el haber mensual bruto se establece en $491.221,18.

Aplicando la retención obligatoria del 20%, el pago directo que recibirán los titulares de este beneficio en mano durante el mes será de $392.976,94.

El extra de la Tarjeta Alimentar

Para complementar los ingresos, se mantiene el esquema de pagos de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios que cumplan con los requisitos de edad. Aunque falta la oficialización en el Boletín Oficial, se prevén las siguientes escalas:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Cómo recuperar el dinero retenido

El 20% retenido mensualmente ($30.172,39 en el caso de la AUH general) queda bajo custodia de ANSES y se libera de forma acumulada una vez al año. Para acceder a este monto, es indispensable presentar la Libreta AUH.

Este documento es el único comprobante válido para certificar que los menores han asistido a clases y cumplido con los controles médicos obligatorios durante el año.