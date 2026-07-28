Condenan a un hombre por esclavizar y abusar de una mujer durante varios años en general madariaga

Un grave caso de violencia de género, explotación y abuso sexual tuvo su desenlace judicial en General Madariaga, donde un hombre fue condenado a nueve años de prisión tras ser hallado culpable de someter a una mujer a condiciones de servidumbre, ejercer violencia física, psicológica y económica, y cometer reiterados abusos sexuales durante varios años. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, consideró acreditado que la víctima permaneció bajo un permanente estado de sometimiento, aislamiento y control, en un contexto de extrema vulnerabilidad que le impedía recuperar su libertad y poner fin a los padecimientos sufridos.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la mujer fue captada cuando atravesaba una delicada situación personal y económica. A partir de entonces quedó completamente subordinada al acusado, quien restringía sus movimientos, controlaba su vida cotidiana y la obligaba a realizar tareas domésticas sin recibir remuneración, mientras era víctima de constantes agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La investigación determinó que el hombre utilizó amenazas, intimidaciones y diversas formas de violencia para mantener el dominio sobre la víctima durante un prolongado período.

Los magistrados entendieron que las pruebas reunidas durante el debate oral permitieron acreditar los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual y hechos enmarcados en un contexto de violencia de género. En ese sentido, remarcaron que la mujer fue privada de su autonomía y de la posibilidad de decidir libremente sobre su vida, configurándose un cuadro de sometimiento incompatible con la dignidad humana.

Durante el proceso judicial también se valoró especialmente el testimonio de la víctima, considerado coherente, persistente y respaldado por otros elementos probatorios incorporados a la causa. Los jueces destacaron que este tipo de delitos suelen desarrollarse en ámbitos privados, donde las víctimas permanecen aisladas y bajo un fuerte control por parte de sus agresores, lo que dificulta tanto la denuncia como la obtención de pruebas.

La condena constituye un nuevo antecedente en la lucha contra los delitos vinculados a la violencia de género y la explotación de personas, al reconocer la gravedad de las múltiples formas de sometimiento ejercidas sobre la víctima. Asimismo, el fallo pone de relieve la importancia de abordar estos casos con perspectiva de género y garantizar mecanismos de protección y reparación para quienes logran denunciar situaciones de extrema violencia