Compras en Temu, Shein y Amazon: ARCA confirmó las nuevas reglas y el límite en dólares sin impuestos

Para hacer un pedido al exterior por plataformas como Shein, Temu o Amazon, es fundamental conocer las pautas vigentes. ARCA brindó precisiones sobre el régimen de pequeños envíos por courier tras la reforma integral del Decreto 604/2026 para el comercio exterior.

Montos permitidos, franquicia de USD 400 y cupo anual

El sistema habilita ingresar hasta USD 3.000 por cada vuelo para consumo personal, con un techo total de USD 15.000 al año por persona.

El beneficio central otorga una franquicia de USD 400 exenta de derechos de importación, la cual se puede utilizar hasta 5 veces por año calendario.

Impuestos a pagar según el valor de la compra

Por los primeros USD 400 de cada envío, el usuario únicamente debe abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos internos si corresponden.

Si la compra supera los USD 400, sobre el monto excedente se aplicará el arancel de importación y la tasa de estadística correspondiente.

Requisitos de la mercadería y sin formularios

Cada paquete puede contener un máximo de 3 unidades de la misma especie, pesar hasta 50 kilos y no tener finalidad comercial.

Los compradores no deben completar ningún formulario ante ARCA, ya que todo el trámite lo efectúa la propia empresa de courier.

Alerta por estafas y cómo consultar los envíos consumidos

El organismo advirtió que no contacta directamente al contribuyente ni exige pagos por llamadas, correos o redes sociales, dado que los impuestos los gestiona la empresa prestadora.

Para consultar el historial de compras y el cupo disponible, los usuarios pueden ingresar con Clave Fiscal nivel 2 al módulo “Envíos Postales Internacionales” en la web de ARCA.