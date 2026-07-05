Cómo ver gratis los partidos de hoy del mundial 2026 sin cable: las mejores opciones

Ver gratis los partidos de hoy del Mundial 2026 no depende de una sola pantalla: para los cruces de octavos de este domingo 5 de julio, las mejores alternativas reales pasan por transmisiones internacionales gratuitas, pruebas de plataformas y el uso de VPN para acceder a señales habilitadas en otros países.

La aclaración es clave para los lectores de Argentina: muchos partidos que no son de la Selección argentina quedan fuera de la TV abierta tradicional y aparecen en señales deportivas, cableoperadores o plataformas pagas. Por eso, si la búsqueda es mirar sin abonar un paquete extra, conviene apuntar a servicios gratuitos extranjeros con derechos oficiales.

Cómo ver gratis los partidos de hoy del Mundial 2026 desde Argentina

La jornada de hoy tiene dos partidos fuertes de octavos de final. Brasil enfrenta a Noruega desde las 17.00 de Argentina, mientras que México se mide con Inglaterra desde las 21.00. Son cruces eliminatorios: quien gana sigue y quien pierde se vuelve a casa.

Partido Hora argentina Alternativas gratis más útiles Brasil vs. Noruega 17.00 CazéTV con VPN de Brasil, SBS On Demand con VPN de Australia, RTVE Play si está habilitado en España México vs. Inglaterra 21.00 BBC iPlayer o ITVX con VPN del Reino Unido, SBS On Demand con VPN de Australia, pruebas gratis de plataformas de EE.UU.

En Argentina, el partido Brasil-Noruega figura en la programación de TyC Sports, una opción válida para quienes ya tienen cable o acceso a una app del operador. Sin embargo, no es una alternativa universalmente gratuita: funciona si el usuario ya paga un servicio que incluye la señal.

CazéTV: la opción gratis que más está dando que hablar

Una de las alternativas más concretas es CazéTV, el canal brasileño de YouTube que consiguió derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en Brasil. La propuesta se volvió masiva porque ofrece partidos en vivo, gratis y con una lógica muy distinta a la televisión tradicional.

Para intentar verla desde Argentina, el camino habitual es usar una VPN con servidor en Brasil y luego ingresar al canal oficial de CazéTV en YouTube. La transmisión está en portugués y puede estar bloqueada si YouTube detecta que la ubicación real no coincide con el país habilitado.

La ventaja es clara: no requiere instalar una app desconocida ni entrar a sitios piratas. La contra también: no siempre carga a la primera, algunas VPN gratuitas funcionan mal con video en vivo y en televisores Smart TV puede ser más difícil cambiar la ubicación.

SBS On Demand: todos los partidos gratis, pero con bloqueo regional

Otra vía fuerte es SBS On Demand, la plataforma pública australiana que informa oficialmente que tiene disponibles los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo y gratis. Es una de las opciones más completas para seguir el torneo sin pagar una suscripción deportiva.

El problema para los usuarios argentinos es el geobloqueo. Para acceder, normalmente hace falta crear una cuenta y usar una VPN con ubicación en Australia. En algunos casos puede pedir datos simples de registro, pero no debería requerir una tarjeta de crédito para ver el contenido gratuito.

Por estabilidad, SBS suele ser una buena opción para quienes miran desde computadora, celular o tablet. En Smart TV puede depender de si la app está disponible en la tienda del dispositivo y de si la VPN permite cubrir toda la conexión del televisor.

BBC, ITVX y RTVE Play: cuándo sirven para ver partidos gratis

En el Reino Unido, los partidos del Mundial se reparten entre BBC iPlayer e ITVX, dos plataformas gratuitas para usuarios dentro de ese país. Para verlas desde Argentina, hace falta una VPN con servidor británico y una cuenta en cada servicio. Además, la BBC exige cumplir con las condiciones locales vinculadas a la TV Licence.

El punto importante es que no todos los partidos están en una sola plataforma: antes de conectarse conviene revisar si el cruce del día va por BBC o por ITV. Para el lector argentino, esta opción puede ser útil sobre todo en partidos grandes, como México-Inglaterra, donde la cobertura británica suele estar disponible en abierto.

En España, RTVE Play también puede emitir encuentros seleccionados en abierto. Para Brasil-Noruega, por ejemplo, medios españoles lo ubicaron en la señal de La 1 y RTVE Play. No es una garantía para todos los partidos, pero sí una alternativa para probar con VPN de España cuando el encuentro figura en su grilla.

Pruebas gratis: Fubo y otros servicios para ver el Mundial sin pagar el primer día

Las pruebas gratuitas de plataformas de Estados Unidos son otra salida posible, aunque con más letra chica. Fubo promociona la cobertura del Mundial 2026 con FOX y FS1, y suele ofrecer prueba gratis para nuevos usuarios. DIRECTV Stream también apareció entre las opciones con período de prueba para partidos de la Copa.

La limitación es práctica: muchas plataformas estadounidenses piden medio de pago válido en Estados Unidos, código postal local y pueden bloquear VPN. Por eso no es la opción más simple desde Argentina, pero sí puede funcionar para quienes ya tienen tarjeta compatible, cuenta previa o están viajando.

Qué evitar al buscar ver gratis el Mundial online

La tentación de entrar a páginas que prometen todos los partidos gratis es alta, pero no conviene. Los sitios piratas suelen cortar la señal, abrir ventanas falsas, instalar notificaciones engañosas o cambiar de enlace en pleno partido. Para una nota de servicio, la recomendación realista es priorizar transmisiones oficiales gratuitas, aunque estén geobloqueadas.

El orden más práctico para hoy es probar primero CazéTV con VPN de Brasil, luego SBS On Demand con VPN de Australia y, según el partido, revisar BBC iPlayer, ITVX o RTVE Play. Como última alternativa, se puede evaluar una prueba gratis de Fubo o DIRECTV Stream, sabiendo que no siempre aceptan usuarios fuera de Estados Unidos.

Así, ver gratis los partidos de hoy del Mundial 2026 es posible, pero no con una solución mágica. La clave está en usar plataformas con derechos oficiales, elegir bien el país de la VPN y tener un plan B antes de que empiece el partido.