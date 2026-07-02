El termómetro se desplomó: Las ciudades bonaerenses dónde hizo más frío

Por Francisco Díaz
Frio polar provincia buenos aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las jornadas más frías del año como consecuencia de una intensa masa de aire de origen polar que mantiene temperaturas bajo cero en gran parte del territorio bonaerense, con heladas generalizadas y condiciones propias de un invierno extremo.

De acuerdo con los registros difundidos durante la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades bonaerenses figuraron entre las más frías del país, con temperaturas mínimas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Las ciudades bonaerenses más frías

Entre las temperaturas más bajas registradas este jueves se destacaron:

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  • 🥶 Coronel Suárez: -4,8 °C
  • 🥶 Bolívar: -4,5 °C
  • 🥶 Las Flores: -3,3 °C
  • 🥶 Azul: -2,2 °C
  • 🥶 Trenque Lauquen: -1,6 °C
  • 🥶 La Plata: -1,1 °C
  • 🥶 Junín: -0,9 °C

A estos registros se suman numerosas localidades del centro, sudoeste y sudeste bonaerense donde también se produjeron intensas heladas durante la madrugada.

Un fenómeno que dejó nieve

El intenso ingreso de aire antártico no solo provocó temperaturas extremas. Durante la madrugada y la mañana también se registraron nevadas y episodios de agua nieve en distintos sectores del sur bonaerense.

Las postales invernales pudieron observarse en ciudades como:

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  • Tres Arroyos
  • Necochea
  • Lobería
  • Miramar
  • Sierra de los Padres
  • Mar del Plata
  • Juan N. Fernández

Las imágenes sorprendieron a vecinos y turistas, ya que se trata de un fenómeno poco frecuente en gran parte de la provincia.

El frío continuará

Según el pronóstico oficial, la masa de aire polar continuará afectando a la provincia durante las próximas jornadas, por lo que seguirán registrándose heladas intensas, temperaturas mínimas bajo cero y un ambiente muy frío incluso durante las tardes.

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Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente con adultos mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad, además de utilizar los sistemas de calefacción de forma segura para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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