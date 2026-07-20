¿cómo activar el identificador de llamadas y filtro de spam de google en android?

Si te preguntás cómo saber quién te llama cuando el número no está agendado, la respuesta es la herramienta nativa de Google para Android. Este sistema, que funciona automáticamente en modelos recientes, es un escudo fundamental contra las llamadas spam y los intentos de suplantación de identidad.

La tecnología analiza la base de datos de la compañía para alertarte sobre riesgos en tiempo real, marcando comunicaciones sospechosas. A continuación, te explicamos cómo gestionar esta función de seguridad en tu dispositivo.

Pasos para verificar la configuración de seguridad

Por defecto, el identificador de llamadas y la protección contra el spam suelen venir habilitados en los dispositivos compatibles. Sin embargo, es importante verificar que estén activos para maximizar tu protección.

Abrí la aplicación Teléfono de Google.

de Google. Tocá el menú de opciones (los tres puntos).

Ingresá a Configuración .

. Accedé a la sección Identificador de llamada y spam.

Allí encontrarás la opción “Ver ID de emisor y spam”, que podés activar o desactivar según tus preferencias. Asegurate de tener la versión de Android 5.0 o superior y las aplicaciones nativas de Google (Teléfono, Contactos, Mensajes) actualizadas para garantizar el correcto funcionamiento de las alertas.

Bloqueo automático de llamadas no deseadas

Una función complementaria muy útil es el filtrado directo de comunicaciones molestas. Esta herramienta impide que las llamadas identificadas como spam lleguen a sonar en tu teléfono.

Activación: Dentro del mismo menú de Identificador de llamada y spam, habilitá la opción “Filtrar llamadas de spam” .

Dentro del mismo menú de Identificador de llamada y spam, habilitá la opción . Historial: Aunque no te molestarán, las llamadas filtradas quedarán registradas en tu historial para que puedas revisarlas más tarde si lo deseás.

Cómo anunciar el nombre del emisor en voz alta

Para mayor comodidad, sobre todo si estás ocupado o tenés el celular lejos, el sistema puede decirte quién te está llamando. Esta función utiliza la información del identificador para anunciar el nombre o número.

Volvé a entrar a la Configuración de la app Teléfono.

de la app Teléfono. Seleccioná Anuncio del identificador de llamada .

. Elegí la frecuencia: Siempre, Solo cuando use auriculares o Nunca.

Cómo reportar y bloquear números manualmente

Contribuir a la base de datos de Google es sencillo y ayuda a mejorar la protección para todos los usuarios. Si recibiste una llamada no deseada, podés marcarla como spam fácilmente: