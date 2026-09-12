Colapinto dio el golpe en Madrid: largará 9° y Alpine sueña con sumar

Franco Colapinto volvió a meterse en la conversación grande de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo una clasificación sólida en Madrid, se quedó con el noveno puesto y largará desde una posición que le abre una oportunidad concreta a Alpine para pelear por puntos en el Gran Premio de España.

En un circuito nuevo y exigente, donde la clasificación prometía ser determinante, Colapinto consiguió meterse entre los diez mejores y quedó bien parado para la carrera del domingo. El resultado no sólo alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos: también le da aire a un equipo que necesita capitalizar cualquier chance de sumar.

Con la grilla ya confirmada, muchos también empezaron a buscar cómo ver a Colapinto en vivo y a qué hora corre en Argentina, una consulta que suele crecer fuerte después de una clasificación positiva como la de este sábado.

Colapinto largará 9° en Madrid y quedó a tiro de los puntos

El dato más importante del sábado es concreto: Colapinto saldrá noveno. En un trazado callejero como el de Madrid, donde adelantar no siempre resulta sencillo, arrancar dentro del top 10 puede transformarse en una ventaja clave.

Si logra sostener esa colocación en carrera, el argentino se llevaría 2 puntos. Y si avanza una o dos posiciones, el botín sería todavía mejor para Alpine. Esa es la gran lectura que deja la clasificación: el domingo arranca con una posibilidad real, no con una simple esperanza.

Delante suyo quedaron nombres de peso y varios autos con más ritmo, pero detrás también habrá presión. Por eso, la largada y la estrategia de neumáticos pueden definir buena parte del fin de semana.

Posición Piloto Equipo 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 Charles Leclerc Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Liam Lawson Racing Bulls 9 Franco Colapinto Alpine 10 Arvid Lindblad Red Bull Junior

Por qué este 9° puesto puede valer más de lo que parece

Una clasificación dentro del top 10 no siempre garantiza un gran domingo, pero sí cambia por completo el escenario. No es lo mismo correr desde la mitad del pelotón que hacerlo con aire limpio por delante y la chance de administrar mejor los primeros giros.

En carreras como esta, las diferencias suelen achicarse detrás del auto de seguridad, con neutralizaciones o por una estrategia distinta en boxes. Ahí aparece la opción de avanzar. Alpine sabe que no sobra nada, por eso cada punto puede tener un peso especial en el campeonato de constructores.

Si mantiene el 9° lugar , suma 2 puntos.

, suma 2 puntos. Si termina 8° , se lleva 4 puntos.

, se lleva 4 puntos. Si llega 7°, el premio sube a 6 puntos.

Más allá del cálculo, lo central es que Colapinto quedó en una franja competitiva. El argentino no largará obligado a remontar desde atrás, sino con la posibilidad de defenderse y aprovechar cualquier ventana.

Qué puede pasar en la carrera del domingo

La largada será el primer momento crítico. Si Colapinto logra sostenerse en los metros iniciales, su carrera puede empezar a ordenarse. Si pierde dos o tres lugares en la salida, el panorama se complica porque volver a meterse en zona de puntos exigirá maniobras más riesgosas y un mejor ritmo que el de sus rivales directos.

También habrá que seguir el comportamiento de los neumáticos y las decisiones del equipo en boxes. Una parada temprana, un safety car o un error ajeno pueden reacomodar por completo la prueba.

Hasta unas horas antes de la clasificación, la expectativa estaba puesta en saber si el argentino podía meterse en Q3. Lo logró y además cerró la jornada con un resultado que cambia el tono del fin de semana. Ya no se habla solamente de participación o experiencia: ahora la conversación gira alrededor de un objetivo concreto, que es sumar.

Lo concreto es que el argentino cerró un sábado positivo y dejó planteado un domingo atractivo. No fue una clasificación más: fue una señal de que hay fin de semana para ilusionarse. Ahora la atención pasa a la carrera, donde Colapinto intentará transformar ese noveno lugar en un resultado que se note también en la tabla.