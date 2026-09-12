Colapinto en vivo: cómo ver gratis online el gp de españa y a qué hora corre en argentina

La clasificación ya dejó una certeza: Franco Colapinto largará noveno en el Gran Premio de España. Con ese dato confirmado, ahora la búsqueda fuerte pasa por otro lado: cómo verlo en vivo, a qué hora corre en Argentina y qué opciones hay para seguir la carrera.

El fin de semana en Madrid ganó temperatura después del buen trabajo del argentino con Alpine. Salir desde el top 10 cambia el atractivo de la carrera y empuja a muchos fanáticos a seguirla desde temprano, porque esta vez no habrá que esperar una remontada desde el fondo sino una pelea concreta por puntos.

Antes de repasar horario y transmisión, también podés ver cómo quedó la grilla tras la clasificación y por qué el 9° lugar de Colapinto abre una chance real para el domingo.

Colapinto en vivo: a qué hora corre en Argentina

Con el cronograma previsto para Madrid, la carrera principal del GP de España se disputa este domingo 13 de septiembre. Para Argentina, el horario cae en la mañana, una franja ideal para seguir la actividad en vivo.

Sesión Día Hora en Argentina Carrera Domingo 13 de septiembre 10:00

Como siempre ocurre en la Fórmula 1, conviene revisar si aparece algún ajuste de último momento, pero la referencia central para Argentina es las 10:00.

Cómo ver gratis online a Colapinto en el GP de España

La opción oficial para seguir todo el fin de semana es F1 TV, que ofrece transmisión en vivo, cámaras a bordo, seguimiento de tiempos y contenido propio. Además, la carrera suele estar disponible en plataformas deportivas con derechos para la región.

F1 TV : opción oficial con cobertura completa.

: opción oficial con cobertura completa. Señales deportivas y plataformas premium : según la grilla vigente en Argentina.

: según la grilla vigente en Argentina. Seguimiento minuto a minuto: ideal para quienes no pueden ver toda la carrera.

La otra consulta que también crece durante la tarde es si se puede ver gratis online. En ese punto, muchas veces aparecen pruebas promocionales o paquetes temporales, pero lo más estable suele ser acceder por las plataformas oficiales y revisar con tiempo qué plan tiene cada servicio.

Por qué la carrera de Colapinto genera tanta expectativa

No se trata sólo del apellido ni del empuje argentino en redes. La expectativa tiene una razón deportiva clara: Colapinto larga 9° y eso lo deja en una zona donde cualquier buena decisión puede traducirse en puntos.

Si mantiene esa posición, Alpine sumará. Si avanza una o dos colocaciones, el resultado tomará todavía más valor. Ese detalle cambia por completo la previa: esta vez la carrera no se mira sólo por curiosidad, sino por la posibilidad de un resultado importante.

Además, Madrid ofrece un contexto especial. El circuito obliga a estar muy fino, hay poco margen para errores y la estrategia puede mover posiciones con rapidez. En ese escenario, un piloto que arranca noveno entra en la discusión.

Qué mirar en la largada y durante la carrera

Los primeros metros serán determinantes. Si Colapinto sostiene su lugar en la salida, el domingo puede abrirse de una manera muy favorable. Si queda encerrado o pierde terreno en la primera curva, todo se vuelve cuesta arriba.

También habrá que mirar tres variables concretas:

La largada , porque ahí puede ganar o perder varias posiciones.

, porque ahí puede ganar o perder varias posiciones. Los neumáticos , que pueden definir la estrategia.

, que pueden definir la estrategia. Los autos de seguridad, siempre capaces de alterar el orden.

La carrera de este domingo tiene un condimento extra para el público argentino: la sensación de que no hará falta esperar un milagro para ver a Colapinto en la pelea. Por eso, además del horario, conviene tener definida con tiempo la plataforma o la señal desde la que se verá la prueba.

Con ese marco, la prueba se presenta como uno de los momentos más atractivos del fin de semana deportivo. El argentino ya hizo su parte el sábado. Ahora falta ver si ese noveno puesto puede transformarse en algo todavía más grande cuando se apaguen las luces en Madrid.