Cocinar en casa todos los días: tres errores de organización y equipamiento

Un estudio publicado en Public Health Nutrition por investigadores de la Universidad Johns Hopkins analizó datos de más de 9.000 adultos de la encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos. La conclusión: quienes cocinan la cena en casa con frecuencia tienden a tener una dieta de mejor calidad. Entre los encuestados, el 48 % vivía en hogares donde se cocinaba la cena seis o siete veces por semana, y el 8 %, en casas donde se cocinaba una vez o ninguna. En la Argentina, las Guías Alimentarias del Ministerio de Salud van en la misma línea y recomiendan elegir alimentos preparados en casa en lugar de procesados.

La recomendación es clara. Lo difícil es sostenerla de lunes a lunes. Y, en mi opinión, el problema casi nunca es la falta de ganas, sino una serie de errores de organización que convierten cocinar en una carga.

Por qué se cometen

Cocinar todos los días suele plantearse como una cuestión de voluntad. La idea es que, si te comprometes, lo vas a lograr. Pero la voluntad dura poco cuando llegas a las ocho de la noche sin saber qué hay en la heladera y con la pileta llena de platos del mediodía.

La autora principal de aquel estudio, Julia Wolfson, lo dijo con claridad. Para fomentar la cocina casera hay que tener en cuenta la falta de tiempo, el acceso a ingredientes frescos y la falta de equipamiento de cocina. Es decir: no alcanza con querer. Hacen falta condiciones.

Los errores que siguen tienen algo en común: tratan cada comida como un evento aislado, cuando en realidad cocinar todos los días es un sistema.

Error 1: no planificar

El problema

Sin plan, cada comida empieza con la misma pregunta: “¿qué hago hoy?”. Y esa pregunta, repetida dos veces por día, desgasta. Se termina comprando sobre la marcha, repitiendo siempre lo mismo o, directamente, pidiendo delivery porque decidir cansa más que cocinar.

La solución

Planificar no significa armar un menú rígido de siete días. Significa decidir, una vez por semana, qué comidas base vas a hacer y qué necesitas comprar para eso. Con tres o cuatro platos resueltos de antemano, el resto se completa con combinaciones.

Las Guías Alimentarias dan una pista útil para armar ese plan: combinar legumbres y cereales es una alternativa para reemplazar la carne en algunas comidas. Eso simplifica la compra y abarata la semana. La planificación también ordena la compra: si sabes qué vas a cocinar, compras lo justo y desperdicias menos.

Error 2: cocinar distinto cada día

El problema

Hay una idea muy instalada de que cocinar bien es cocinar algo nuevo cada día. Para quien disfruta la cocina como pasatiempo, tiene sentido. Para quien necesita resolver almuerzo y cena todos los días, es una trampa: cada plato nuevo implica otra compra, otra preparación y otra limpieza.

La solución

Cocinar en tandas. Una olla grande de salsa, un guiso, legumbres cocidas o una bandeja de verduras asadas pueden convertirse en tres o cuatro comidas distintas. La salsa sirve para fideos, para una tarta o para unas albóndigas. Las legumbres, para una ensalada, un guiso o una hamburguesa casera.

Acá hay que ser riguroso con la conservación. Según la tabla de la FDA, los platos con carne o pollo ya cocidos duran entre 3 y 4 días en la heladera. Lo que no vas a comer en ese plazo conviene freezarlo enseguida. La misma tabla aclara que el congelamiento a −18 °C mantiene los alimentos seguros indefinidamente; los tiempos de freezer que publica son solo de calidad.

Cocinar en tandas no es comer lo mismo toda la semana. Es preparar bases y combinarlas de formas distintas.

Error 3: el equipamiento

El problema

Acá se cometen dos errores opuestos. El primero es cocinar con lo mínimo y mal: una sartén que se pega, un cuchillo sin filo, ollas que no alcanzan. Cada comida se vuelve más lenta de lo necesario. El segundo es llenar la cocina de aparatos que se usan una vez y después ocupan lugar. Ninguno de los dos ayuda a cocinar todos los días.

La solución

Pensar el equipamiento en función de cómo cocinas, no de lo que se ve en las redes. Para el día a día, alcanza con pocas cosas bien elegidas: un cuchillo de cocinero con filo, una tabla firme, una olla grande para tandas, una sartén que no se pegue y recipientes herméticos aptos para heladera y freezer.

El horno merece una mención aparte, porque es el que más trabajo te saca de encima: metes una bandeja y te olvidas mientras haces otra cosa. En muchas casas, el horno de la cocina es grande para una persona o una pareja, y prenderlo para una sola bandeja no tiene sentido.

En las búsquedas, ese tipo de equipo aparece con términos como horno eléctrico autolimpiante, que agrupan modelos de distintos tamaños y funciones.

Elegir un horno eléctrico autolimpiante apunta a resolver otro cuello de botella de cocinar todos los días: la limpieza. Conviene leer en la ficha de cada modelo qué sistema usa, porque la denominación no siempre significa lo mismo.

Para porciones chicas o medianas, un formato habitual es un horno de mesada de 29 litros, uno de los tamaños disponibles entre varios. Antes de elegir, medí tus fuentes y pensa cuánta comida vas a hornear por vez.

Mi criterio es simple: cada aparato que suma a la cocina tiene que ahorrar tiempo o trabajo varias veces por semana. Si no, ocupa lugar.

La recomendación

Si queres cocinar en casa todos los días sin que se vuelva una carga, empeza por este sistema y sostenelo un mes antes de juzgarlo:

Un día fijo para planificar. Elegí tres o cuatro comidas base para la semana y arma la lista de compras a partir de ellas.

Elegí tres o cuatro comidas base para la semana y arma la lista de compras a partir de ellas. Una sesión de cocina en tandas. Dedica dos horas, un día por semana, a preparar bases: una salsa, una legumbre, una proteína y verduras asadas.

Dedica dos horas, un día por semana, a preparar bases: una salsa, una legumbre, una proteína y verduras asadas. Rotula y guarda. Anota la fecha en cada recipiente, consumí lo de la heladera dentro de los 3 a 4 días y freeza el resto.

Anota la fecha en cada recipiente, consumí lo de la heladera dentro de los 3 a 4 días y freeza el resto. Revisa tu equipamiento. Antes de comprar algo, identifica qué tarea te frena más (cortar, limpiar, hornear) y resolve esa primero.

Cocinar todos los días no depende de tener más tiempo, sino de dejar de empezar de cero cada vez.