¿cobrabas volver al trabajo? Confirmaron qué pasa tras el último pago y qué alternativa podés aprovechar

Si cobrabas el programa Volver al Trabajo y tenés dudas sobre qué va a pasar con tu asignación en agosto de 2026, la respuesta del Gobierno ya es oficial.
El Ministerio de Capital Humano confirmó la finalización de este esquema, pero activó una nueva alternativa de formación laboral para quienes manifestaron su interés previo.
Volver al Trabajo en agosto: Capital Humano confirmó el fin del programa, no habrá liquidación y ofrece vouchers de capacitación
Cierre definitivo de Volver al Trabajo tras dos años de vigencia
El Gobierno nacional dio por concluida la etapa de este programa derivado del antiguo Potenciar Trabajo:
- Plazo cumplido: según precisó la cartera oficial, la iniciativa tuvo una duración máxima prevista de dos años.
- Asignación económica: durante ese lapso, los titulares percibieron un haber mensual de carácter no remunerativo.
- Sin reactivación: las autoridades aclararon que no habrá una reanudación de los pagos mensuales ni una prórroga del esquema anterior.
Cuál es el nuevo beneficio para los ex beneficiarios
En lugar de una transferencia monetaria directa, la asistencia se reorientó hacia la inserción laboral formal:
- Sistema de vouchers: se entregarán cupones destinados a realizar cursos de oficios y formación profesional.
- Programa oficial: la iniciativa se enmarca dentro del esquema denominado Formando Capital Humano.
- Destinatarios seleccionados: el acceso estará limitado exclusivamente a quienes hayan expresado su interés antes del cobro final de agosto.
Criterios de la Secretaría de Empleo y requisitos de acceso
Durante el tiempo en que el beneficio estuvo activo, los participantes contaron con herramientas de inserción prioritarias:
- Inscripción prioritaria: los titulares contaron con preferencia para sumarse a los talleres de la Secretaría de Empleo y Formación Laboral.
- Herramientas de trabajo: el objetivo de los nuevos vouchers es reforzar el perfil profesional para facilitar el ingreso al mercado de trabajo registrado.
- Notificación previa: la cartera ministerial notificó a los titulares sobre estas opciones en las semanas previas a la última liquidación de haberes.
Qué datos restan confirmar y cómo seguir los próximos pasos
A pesar del anuncio sobre la entrega de cupones de capacitación, existen ciertos aspectos operativos que el Ministerio aún no detalló:
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- Detalles pendientes: aún no se informó el monto económico de cada voucher, la oferta específica de cursos ni la fecha de inicio.
- Mecanismo de uso: resta definir el procedimiento mediante el cual los usuarios podrán validar y utilizar los beneficios.
- Canales oficiales: se recomienda a los ex beneficiarios mantenerse atentos a las publicaciones de Capital Humano para conocer las convocatorias.