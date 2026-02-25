¿Chau VTV? El ambicioso proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires, un trámite que históricamente ha generado controversia por sus costos y demoras, se encuentra hoy en el centro de un intenso debate legislativo. Mientras las multas por circular sin la oblea vigente alcanzan cifras récord en este febrero de 2026, un grupo de legisladores impulsa un proyecto de ley para eliminar de forma definitiva la obligatoriedad de este control, bajo el argumento de que se ha convertido en una herramienta meramente recaudatoria.

Los motivos detrás del proyecto: ¿La VTV salva vidas?

La iniciativa, presentada formalmente ante la Legislatura bonaerense esta semana por el diputado Andrés De Leo (Coalición Cívica), sostiene que la VTV no cumple con su objetivo primordial de reducir la siniestralidad vial. El proyecto se basa en estadísticas que indican que más del 99% de los accidentes de tránsito en Argentina son provocados por errores humanos (exceso de velocidad, consumo de alcohol o distracciones) o por el deficiente estado de la infraestructura vial, como baches y falta de señalización en rutas provinciales y nacionales.

Según los fundamentos del legislador, obligar a los conductores a pagar por una revisión técnica mientras el Estado no garantiza rutas en buen estado carece de razonabilidad. “La VTV no salva vidas, solo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó De Leo, señalando que el control mecánico del vehículo representa menos del 1% de las causas de siniestros.

El impacto económico: Multas de hasta 1,8 millones de pesos

El debate llega en un momento crítico para el bolsillo de los bonaerenses. Tras el último aumento autorizado por el gobierno de Axel Kicillof en enero de 2026, la tarifa básica para vehículos livianos (hasta 2.500 kg) se ubica en $97.057,65.

Sin embargo, el costo más alto no es el del trámite en sí, sino el de las sanciones. En el marco de los operativos de verano y controles de ruta, circular con la VTV vencida en territorio bonaerense puede derivar en multas que oscilan entre $542.100 y $1.807.000, dependiendo de la reincidencia y la gravedad de la falta. Esta escala salarial se rige por el valor de las Unidades Fijas (UF), atadas al precio de la nafta de mayor octanaje.

Qué propone el cambio y qué pasaría con los controles

El proyecto no busca dejar al parque automotor sin supervisión, sino cambiar el enfoque del control estatal. La propuesta plantea:

Eliminar la exclusividad de las plantas de VTV: Que el control pueda ser realizado por talleres mecánicos habilitados o concesionarias oficiales, fomentando la competencia y reduciendo costos.

Focalizar en la infraestructura: Que los fondos que hoy se destinan al sistema de verificación se reorienten a la reparación de rutas y campañas de concientización vial.

Adhesión a la Ley Nacional: Algunos sectores de la oposición proponen que la Provincia se alinee estrictamente con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, eliminando las particularidades del sistema bonaerense que encarecen el proceso.

El estado actual del trámite: ¿Hay que seguir haciéndola?

A pesar del ruido político y el avance del proyecto en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense, la VTV sigue siendo obligatoria y está plenamente vigente. El proyecto de ley aún debe ser debatido en el recinto y, de ser aprobado, requerirá la sanción del Senado y la posterior promulgación del Ejecutivo.

Por lo tanto, para evitar las abultadas multas y la posible retención de la licencia de conducir, los conductores deben respetar el cronograma de vencimientos por número de patente:

Febrero: Patentes terminadas en 2.

Marzo: Patentes terminadas en 3.

Abril: Patentes terminadas en 4.

El sistema de turnos continúa operando a través de la web oficial de la Provincia, aunque la escasez de vacantes en algunas localidades sigue siendo una de las quejas recurrentes de los usuarios que alimentan el malestar y dan fuerza a las propuestas de eliminación del sistema actual.