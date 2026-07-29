Castelli se posiciona como referente regional de salud tras una compleja cirugía maxilofacial

El Hospital Municipal “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad bonaerense de Castelli concretó un hecho histórico para la salud pública local al realizar, por primera vez, una cirugía ortognática de alta complejidad, una intervención que marca un importante avance para el nosocomio y lo posiciona entre los centros de referencia de la región en materia de cirugía maxilofacial.

La intervención estuvo destinada a corregir una anomalía del desarrollo mediante el reposicionamiento de los huesos de la cara, un procedimiento que permite tratar diversas patologías de origen genético, hereditario, del desarrollo y también secuelas traumáticas, mejorando tanto la funcionalidad como la calidad de vida de los pacientes.

La cirugía fue llevada adelante por el especialista en Cirugía y Traumatología Maxilofacial Dr. Pablo Nicolás Tissone, junto al también especialista en Cirugía y Traumatología Maxilofacial y Cirugía Facial Dr. Juan Días Bardales, acompañados por el equipo de Cirugía Maxilofacial del Hospital “Dr. Ramón Carrillo”.

El Dr. Tissone explicó que la paciente intervenida es una joven oriunda de Lago Puelo, provincia de Chubut, quien presentaba una anomalía del desarrollo que le dificultaba alimentarse correctamente y articular palabras con normalidad.

La compleja operación demandó aproximadamente seis horas de trabajo y consistió en realizar cortes quirúrgicos sobre los huesos del maxilar y la mandíbula para reposicionarlos de acuerdo con una planificación previa de alta precisión. Posteriormente, los segmentos óseos fueron fijados mediante placas y tornillos de titanio, técnica ampliamente utilizada en este tipo de procedimientos.

Desde el Hospital destacaron que se trata de un acontecimiento sin precedentes para Castelli, ya que es la primera vez que una cirugía de estas características se realiza en la institución.

Las autoridades remarcaron que este logro representa un importante crecimiento para el sistema de salud local, al permitir que procedimientos de alta complejidad puedan desarrollarse en el propio hospital, evitando derivaciones a grandes centros urbanos y ampliando el acceso de la población a prestaciones médicas de excelencia.

La incorporación de este tipo de intervenciones reafirma el compromiso del Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con la innovación, la capacitación permanente de sus profesionales y el fortalecimiento de la atención sanitaria, consolidándose como un referente regional en cirugía maxilofacial y medicina de alta complejidad.