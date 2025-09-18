Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso dictado por el Tribunal Oral Federal N° 2, desestimando los argumentos de la defensa de la expresidenta.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá restituir al Estado $684.000 millones como consecuencia de su condena en la causa Vialidad. El tribunal respaldó la actualización del monto realizada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener su valor real frente a la inflación.

La expresidenta había cuestionado el método aplicado por los peritos, sosteniendo que el decomiso debía ser de $42.000 millones según cálculos propios basados en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Además, afirmó que no posee bienes que puedan ser ejecutados para cumplir con la medida y denunció un procedimiento “desigual y arbitrario”.

Casación desestimó estos planteos y recordó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y los tratados internacionales contra la corrupción. Con este fallo, la obligación de Cristina Kirchner de devolver la suma millonaria queda ratificada en instancias superiores.