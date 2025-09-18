Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones

Andrea Fernández
Cristina dalbon

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso dictado por el Tribunal Oral Federal N° 2, desestimando los argumentos de la defensa de la expresidenta.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá restituir al Estado $684.000 millones como consecuencia de su condena en la causa Vialidad. El tribunal respaldó la actualización del monto realizada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener su valor real frente a la inflación.

Gobierno de Milei acusa al Congreso de demagogia tras la votación
Mirá también:

Gobierno de Milei acusa al Congreso de demagogia tras la votación

La expresidenta había cuestionado el método aplicado por los peritos, sosteniendo que el decomiso debía ser de $42.000 millones según cálculos propios basados en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Además, afirmó que no posee bienes que puedan ser ejecutados para cumplir con la medida y denunció un procedimiento “desigual y arbitrario”.

Casación desestimó estos planteos y recordó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y los tratados internacionales contra la corrupción. Con este fallo, la obligación de Cristina Kirchner de devolver la suma millonaria queda ratificada en instancias superiores.

El Senado se prepara para rechazar el veto de Milei este jueves
Mirá también:

El Senado se prepara para rechazar el veto de Milei este jueves
Compartir este artículo
TORMENTA
Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?
Sociedad
matias f benicelli
Caso Fernando Baéz Sosa: la Corte Suprema rechazó un planteo de Matías Benicelli por un insólito error
Nacionales
locomotora 100
Historia sobre rieles: Una centenaria locomotora realizó un viaje de prueba hasta Brandsen
Brandsen
Buenos Aires se prepara para las urnas: elecciones provinciales y municipales el 7 de septiembre
Elecciones 2025: Sin cargos locales en juego, prevén menor asistencia en octubre
Nacionales
Noticia 2025 20250917 204136 0000
Trágico accidente en la Ruta 46: un hombre falleció tras chocar con maquinaria agrícola
Provincia
Cámara de Diputados rechazó vetos de Milei y evidenció la crisis interna del PRO
Cámara de Diputados rechazó vetos de Milei y evidenció la crisis interna del PRO
Nacionales

Más leídas